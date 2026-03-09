In memoriam: Preminuo profesor Goran Lajht

U subotu, 7. marta, posle duže i teške bolesti preminuo je Goran Lajht, profesor koga će mnoge generacije pančevačkih učenika pamtiti po tome što ih je, pre svega, učio da razmišljaju. Iako je predavao najpre marksizam nakon završenih studija međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, njegovi časovi bili su prava agora – na njima se diskutovalo, razmenjivalo mišljenje. Za ocenu je bila bitna visprenost, obaveštenost, kritički i angažovani odnos prema društvu i okolini, dok su udžbenici marksizma ostajali neotvoreni.

Da je rušio tabue u nastavi svedoči i to što su njegovi đaci na takmičenjima „Nauka mladima” osvajali zlatne medalje i na saveznim takmičenjima sa temama koje su odudarale od uobičajnih, kritički preispitujući tadašnje ekonomske i socijalne odnose u društvu. Kao direktor pančevačke Gimnazije „Uroš Predić”, skoro sigurno je još u junu 1990. godine bio prvi u zemlji, koji je uz podršku celog Pedagoškog veća sa samo jednim glasom protiv, skinuo Titovu sliku iz učionica. Obrazloženje koje je dao da je u pitanju civilizacijski čin, da će te slike svakako biti skinute kroz izvesno vreme i da njihovo držanje na zidu „služi održanju birokratskog duha i na vlasti ljudi koji se zaklinju pokojnom Josipu Brozu” govori o njegovoj dalekovidosti.

Javnost u Srbiji je oduševljavao svojim enciklopedijskim znanjem. U starom serijalu „Milionera” stigao je do kraja, a i danas je rekorder „Potere” sa osvojenih 1.836.662 dinara, pošto je odgovorio na sva pitanja.

U toku poslednjih godina savladavala ga je sve više teška Alchajmerova bolest. Kako reče jedna njegova učenica time je svojim učenicima održao poslednji čas o smislu postojanja, upozorivši ih koliko je krhko ljudsko postojanje i naš um, ali da čovek, ako je čovek, uvek živi u sećanjima onih koji su ga poznavali.

Sahrana će biti obavljena na pančevačkom Novom groblju u utorak, 10. marta, u 12 časova.

(Pančevac)