OJT Pančevo: Optužni predlog za sedam teških krađa

Osnovno javno tužilaštvo Pančevo: Optužni predlog za sedam teških krađa

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv S.P. (2000) iz Pančeva i V.S. (2003) iz Bavaništa, zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršili sedam krivičnih dela teška krađa u saizvršilaštvu.

Okrivljenima se stavlja na teret da su u vremenskom periodu od maja 2025. godine do januara 2026. godine, na teritoriji Grada Pančeva, nasilnim obijanjem zatvorenih prostorija u privatnom vlasništvu-kuća, ulazili u unutrašnjost objekata i oduzimali i prisvajali raznovrsne stvari, nakit i veću količinu novca, na štetu više oštećenih lica.

Istim optužnim predlogom okrivljenom S.P. stavlja se na teret da je u periodu od oktobra do novembra 2025. godine izvršio još dva krivična dela Teška krađa u pokušaju, tako što je nasilnim obijanjem zatvorenih prostorija u privatnom vlasništvu-kuća, pokušao da oduzme vrednije stvari, te kako od vrednijih stvari ništa nije pronašao, isti je napustio mesto događaja pre nego što je dovršio započeto izvršenje krivičnih dela.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenog S.P. osudi na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine, a da okrivljenu V.S. osudi na kaznu zatvora u trajanju od dve godine, kao i da se prema S.P. protuži pritvor do završetka glavnog pretresa, jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će ponoviti krivično delo.

(Pančevac)