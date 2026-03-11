Podrška najstarijim sugrađanima: Predsednica opštine Opovo posetila dom „Ruža Jelena“

Predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjanov, zajedno sa zamenikom predsednika Skupštine opštine Opovo, Nenadom Josićem i predsednicom Udruženja žena „Žensko srce Opova“, Slavicom Karajović i njihovim članica, posetila je Dom za stara lica „Ruža Jelena“, gde su sa korisnicima i zaposlenima proveli prijatno vreme u razgovoru i druženju.

Tokom posete, gosti su obišli prostorije doma, upoznali se sa svakodnevnim aktivnostima i uslovima boravka korisnika, kao i sa radom osoblja koje brine o starijim sugrađanima. Posebna pažnja posvećena je razgovoru sa korisnicima doma, koji su sa zadovoljstvom podelili svoja iskustva i utiske o životu u ovoj ustanovi. Dom za stara lica „Ruža Jelena“ u Sefkerinu radi uspešno od maja 2016. godine, a trenutno u njemu boravi 21 korisnik.

Korisnici ističu da je Bisa veliki humanitarac, a neke od priča koje smo čuli nas uveravaju u to. Ona pamti sve datume rođenja svojih korisnika, jer su svi kao jedna velika porodica i dugo su zajedno. Lista čekanja postoji upravo zbog atmosfere koja je prisutna, dobrih uslova, kako zdravstvenih, tako i na drugarskoj bazi.

Mnogi su beskrajno zahvalni za priliku koja im je pružena u ovom domu. Iz priča sa korisnicima smo saznali da su mnogi došli kao nepokretni i u lošem stanju, ali, uz tretman koji im je pružen, oni su sada u stabilnom i dobrom stanju, kako fizičkom tako i psihičkom.

Predsednica opštine Opovo istakla je da je briga o starijim sugrađanima jedan od važnih prioriteta lokalne samouprave, naglašavajući značaj institucija koje pružaju podršku i sigurnost najstarijima. Ona je pohvalila rad zaposlenih u domu „Ruža Jelena“, koji svakodnevno ulažu trud kako bi korisnicima obezbedili dostojanstvene uslove boravka i osećaj topline i zajedništva.

Predsednica Udruženja žena „Žensko srce Opova“, Slavica Karajović, naglasila je da su ovakve posete prilika da se starijim sugrađanima pokaže pažnja i da se kroz razgovor i druženje unese dodatna radost u njihovu svakodnevicu. Udruženje, kako je istakla Slavica zajedno sa prisutnim predstavnicama udruženja, nastaviće da podržava aktivnosti koje doprinose kvalitetnijem životu starijih osoba u zajednici.

(ePančevo)