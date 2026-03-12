Bela Crkva krunisala najbolje: Dodeljene nagrade najuspešnijim sportistima

Svečanost povodom proglašenja i dodele nagrada najuspešnijim sportistima 2025. godine održana je u velikoj sali opštinske uprave, u organizaciji Sportskog saveza Bela Crkva, a pod pokroviteljstvom lokalne samouprave opštine Bela Crkva, prenosi BCinfo.

Prisutne sportiste, sportske radnike i prijatelje sporta, pozdravila je predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar.

Kao i ranije, najviše je nagrađenih u kategoriji sportskih nada, a priznanja je dodelio Marko Lazarević, član opštinskog veća za sport i omladinu.

Priznanja su dobili: Vukašin Čemerlić – Kajakaški klub „Karpati 013“ i „Inviktus 2020“, Mina Atanasković – Kajakaški klub „Karpati 013“, Elena Stajović – Kajakaški klub „Karpati 013“, Jelena Grujić – OK „Stars BC“, Nikolina Popović – OK „Stars BC“, Helena Tarandža – OK „Stars BC“, Vuk Batoćanin – Košarkaški klub „PBC 64“, Marko Karajović – „Inviktus 2020“, Strahinja Novaković – „Inviktus 2020“.

Najbolja pionirka je Dunja Čemerlić – Karate klub „CBS“, najbolji pionir Vuk Karajović – „Inviktus 2020“. Najbolja pionirska ekipa među devojčicama je Odbojkaški klub „Stars BC“ , a među dečacima pionirska ekipa Fudbalskog kluba „Inviktus 2020“.

Najbolja juniorka u 2025. godini je Dunja Nikolić, članica KPA „Bela Crkva“, a najbolji junior Strahinja Radošević iz Šah kluba „Bela Crkva“. Najbolja ženska juniorska ekipa u 2025. godini je OK „Stars“, a u muškoj kategoriji ekipa FK „Ševac“ Kusić.

Predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar uručila je specijalno prizanje za postignute rezultate, razvoj i unapređenje sporta Društvu za sport i rekreaciju invalida Bela Crkva i Klubu za podvodne aktivnosti „Bela Crkva“.

Nagradu za najboljeg trenera pripala je Bojanu Balanu iz Košarkaškog kluba „PBC 64“, a nagrada za sportskog radnika pripala Jovanki Latković – Društvo za sport i rekreaciju invalida Bela Crkva.

Nagrada za životno delo pripala je Bogdanu Stojanoviću. Bogdan Stojanović, rođen 18. marta 1955. godine u Beloj Crkvi, jedan je od onih ljudi čiji rad, posvećenost i ljubav prema sportu ostavljaju trajan trag u zajednici. Od 1994. godine neraskidivo je povezan sa Vaterpolo klubom „Jezero“ . Svojim dugogodišnjim radom, požrtvovanošću i nesebičnim angažovanjem, Bogdan Stojanović dao je nemerljiv doprinos ne samo Vaterpolo klubu „Jezero“, već i sportskom životu i zajednici Bele Crkve.

Najbolja seniorka za 2025 godinu je Talija Savić – OK „Stars BC“, a nagrada za najboljeg seniora pripala je proslavljenom fudbaleru Branku Pauljeviću iz Kusića.

Najbolja ženska seniorska ekipa u 2025. gdoini je ekipa OK „Stars BC“, a najbolja senionrska ekipa je selekcija Vatrepolo kluba „Jezero“.

(BCinfo)