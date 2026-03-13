U čast muzike i talenta: Od 16. marta Pančevo postaje prestonica mladih virtuoza

PANČEVO – U Pančevu i Beogradu od 16. marta do 26. aprila biće održano 31. Republičko takmičenje učenika muzičkih škola Srbije u organizaciji Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvete, cilj takmičenja je podsticanje kvalitetnog muzičkog obrazovanja, razvijanje izvođačkih veština učenika, kao i razmena pedagoških i umetničkih iskustava među nastavnicima i školama.

U toku takmičenja biće održano više koncerata na kojima će nastupiti najuspešniji dobitnici nagrada, kao i da će biti dodeljena i nagrada Andrija Čikić za najvirtuoznijeg pijanistu na takmičenju.

U saopštenju se dodaje da takmičenje podržava Ministarstvo prosvete, kao i da je namenjeno učenicima osnovnih i srednjih muzičkih škola.

Takmičenje se nalazi u Kalendaru smotri i takmičenja Ministarstva prosvete za osnovne i srednje muzičke škole i realizuje se u skladu važećim propozicijama i standardima republičkog nivoa muzičkih takmičenja.

(Pančevac)