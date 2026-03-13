Praznik za sve generacije: Čajanka, ne samo do zore igranka

Ova manifestacija decenijama unazad predstavlja jedan od najvažnijih simbola okupljanja i negovanja slovačke kulture u ovom delu Banata.

Povodom Međunarodnog dana žena, Udruženje žena iz Kovačice organizovalo je svoju tradicionalnu, 68. po redu Čajanku. Ova manifestacija decenijama unazad predstavlja jedan od najvažnijih simbola okupljanja i negovanja slovačke kulture u ovom delu Banata, prenosi RTV Kovačica.

Čajanka je i ove godine okupila članice udruženja iz svih mesta kovačičke opštine, kao i brojne gošće iz drugih slovačkih sredina širom Vojvodine.

Skupu je prisustvovao i predsednik Opštine Kovačica, Petar Višnjicki, koji je u svom obraćanju istakao koliko je važno očuvati običaje i zajedništvo koje ovakve manifestacije neguju već generacijama. Među zvanicama je bila i predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, Dušanka Petrak.

Uz toplu atmosferu i razgovor, učesnice su još jednom potvrdile da su ovakvi susreti ključni za očuvanje identiteta i jačanje saradnje među udruženjima žena u našem regionu.

