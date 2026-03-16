Svečanost povodom Nacionalnog dana Mađara

Zajednički program KUD-ova „Petefi Šandor” i „Tamaši Aron”
12:01
16.03.2026
Nacionalni dan Mađara, 15. mart, obeležen svečanim programom
KUD „Petefi Šandor“ i „Tamaši Aron“ organizovali su zajednički svečani program povodom nacionalnog praznika Mađara, 15. marta, dana posvećenom revoluciji i ustanku iz 1848. godinem prenosi RTV Pančevo.
Nacionalni dan Mađara obeležava se 15. marta. Praznik je posvećen revoluciji i ustanku iz 1848. godine, kada je započela nacionalna borba za slobodu Mađara u Austrijskom carstvu.
Tim povodom, KUD “Petefi Šandor”i KUD “Tamaši Aron” organizovali su svečani zajednički program.
Elvira Kovač, potpredsednica Narodne skupštine, istakla je značaj ovog praznika, pogotovo za pripadnike mađarske nacionalne manjine.
Revolucija 1848. godine počela je u Pešti, predvođena grupom studenata na čelu sa Šandorom Petefijem. U Mađarskoj je 15. Mart državni praznik, a prema Zakonu o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina obeležavaju ga i Mađari u Srbiji.
(RTV Pančevo)