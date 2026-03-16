Svečanost povodom Nacionalnog dana Mađara

Nacionalni dan Mađara, 15. mart, obeležen svečanim programom

Nacionalni dan Mađara obeležava se 15. marta. Praznik je posvećen revoluciji i ustanku iz 1848. godine, kada je započela nacionalna borba za slobodu Mađara u Austrijskom carstvu.

Tim povodom, KUD “Petefi Šandor”i KUD “Tamaši Aron” organizovali su svečani zajednički program.

Karolj Ranc, predsednik KUD “Petefi Šandor” naglasio je da je program koji je pripremljen prigodan i vezan za revoluciju iz 1848. godine, za pesme koje su tada pisane.

Elvira Kovač, potpredsednica Narodne skupštine, istakla je značaj ovog praznika, pogotovo za pripadnike mađarske nacionalne manjine.

Revolucija 1848. godine počela je u Pešti, predvođena grupom studenata na čelu sa Šandorom Petefijem. U Mađarskoj je 15. Mart državni praznik, a prema Zakonu o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina obeležavaju ga i Mađari u Srbiji.

(RTV Pančevo)