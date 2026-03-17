Jabuka igrala za Maju: Prikupljeno više od 250.000 dinara

Složni u humanosti KUD „Abrašević“, KUD „Vasil Hadžimanov“ i „Ognjište“ uspešno realizovali koncert na kome su donirana i na račun Ognjišta će biti uplaćena sredstva za lečenje majke troje dece.

Kulturno-umetničko društvo „Abrašević“ uspešno je sprovelo akciju prikupljanja pomoći za lečenje Maje Veličković na humanitarnom koncertu u Jabuci.

Pančevačko društvo je ovaj događaj organizovalo u saradnji sa Udruženjem dobrih ljudi „Ognjište“.

Tom prilikom nastupili su i gosti koncerta, zapravo domaćini iz Jabuke, KUD „Vasil Hadžimanov“.

Na koncertu su učestvovale sve grupe „Abraševića“ od najmlađih do najstarijih.

Među prisutnima u publici bio je i deo porodice Maje Veličković, majke troje dece.

Prema rečima organizatora, prikupljeno je više od 250.000 dinara, a uplata je izvršena na račun udruženja „Ognjište“, koje će nakon sakupljanja sredstava sa drugih akcija ovih dana, sve zajedno uplatiti na račun za Majino lečenje.

(Pančevac/J. Filipović)