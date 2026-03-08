JABUKA: KUD „Abrašević“ organizuje humanitarni koncert za Maju

Kulturno-umetničko društvo „Abrašević“ nastaviće s dobrom praksom, odnosno sa organizacijom akcija s plemenitim predznakom.

Prema rečima predsednice društva, Lele Stojnov, kao i dosad, pančevački folkloraši svoj prvi koncert u godini, posvećuju u humanitarne svrhe.

– Ove godine naš prvi koncert biće održan u subotu, 15. marta, s početkom u 19 sati, u Hali sportova u Jabuci. Tom prilikom sredstva će biti prikupljana za našu sugrađanku Maju Veličković, majku troje dece. Akcija se sprovodi u saradnji sa udruženjem dobrih ljudi „Ognjište“ – navodi Lela Stojnov.

Pored „Abraševićevih“ ansambala, na koncertu za Maju nastupiće folkloraši KUD-a „Vasil Hadžimanov“ iz Jabuke.

(Pančevac/J. Filipović)

