JABUKA: KUD „Abrašević“ organizuje humanitarni koncert za Maju

11:30

08.03.2026

Foto: Aleksandar Stojković

Kulturno-umetničko društvo „Abrašević“ nastaviće s dobrom praksom, odnosno sa organizacijom akcija s plemenitim predznakom.

Prema rečima predsednice društva, Lele Stojnov,  kao i dosad, pančevački folkloraši svoj prvi koncert u godini, posvećuju u humanitarne svrhe.

Foto: „Budi human“Foto: "Budi human"

– Ove godine naš prvi koncert biće održan  u subotu, 15. marta, s početkom u 19 sati, u Hali sportova u Jabuci. Tom prilikom sredstva će biti prikupljana za našu sugrađanku Maju Veličković, majku troje dece. Akcija se sprovodi u saradnji sa udruženjem dobrih ljudi „Ognjište“ – navodi Lela Stojnov.

Pored „Abraševićevih“ ansambala, na koncertu za Maju nastupiće folkloraši KUD-a „Vasil Hadžimanov“ iz Jabuke.

(Pančevac/J. Filipović)

KUD „Abrašević”, simbol očuvanja tradicije i plemenitosti

KUD „ABRAŠEVIĆ: Energična igra u zdravom duhu

