Novi sjaj stadiona u Padini: Grbovi FK Doline ponosno krase osveženu fasadu

Radovi na uređenju klupskog objekta FK Dolina Padina nastavljaju se punim tempom, a stadion je upravo dobio izgled kakav zaslužuje. U okviru najnovije faze radova, kompletno je osvežena fasada objekta, dok su ulaze i zidove ukrasili pažljivo iscrtani klupski grbovi. Ovi simboli sada jasno poručuju svima koji zakorače na stadion – ovde je dom „Doline”.

Svaki realizovani projekat za FK Dolinu predstavlja korak napred, a ovaj vizuelni identitet donosi novi ponos svim navijačima i meštanima Padine.

„Ovaj veliki posao ne bi bio moguć bez zajedničkog truda i solidarnosti.

Posebnu zahvalnost klub duguje vrednoj molerskoj ekipi i sponzorima koji su svojim radom, materijalom i nesebičnom podrškom omogućili da stadion izgleda modernije i lepše. Veliko Hvala dugujemo ljudima koji su ugradili svoj trud u ovaj projekat:

Lenhart Daniel, Cicka Ján (Bilding), Hučka Vladimír, Marušnik Vladimír Mare, Jano Kigen Šimak, Milan Popović, Jaro Urban, Pavel Ďuriš, Michal Maglocki, Pavela Vladislav Kisli, Cika Pavel (Cile Kolor) i Željko Kovač Kizo.

Novi izgled. Isti ponos.Zajedno nastavljamo da uređujemo i unapređujemo naš klub. FK Dolina Padina – naš teren, naša borba“, kažu u FK Dolina Padina.

(Pančevac)