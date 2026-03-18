Od grada građevinski materijal za izbeglice

I ove godine izbeglice i interno raseljeni s Kosova i Metohije, ukoliko nemaju stan na prostoru odakle su došli ili jednostavno ne mogu da ga koriste, mogu od Grada Pančeva da dobiju pomoć u vidu građevinskog materijala ili opreme.

Uslov je da imaju prebivalište u Pančevu, a za izbeglice da su stekli i državljanstvo Srbije, ali da i dalje imaju izbeglički status. Takođe, nepokretnost za koju im je potreban građevinski materijal ili oprema mora biti upisana u katastar na podnosioca prijave. Konkurs ne važi ni za one koji su, otkad su došli u Srbiju, eventualno prodali ili poklonili ili obnovili nepokretnost s kojom bi mogli da reše svoj stambeni problem, bilo u Srbiji, bilo u zemlji odakle su došli.

Veću šansu da dobiju pomoć imaće oni s više članova u domaćinstvu, posebno dece, ako je neko iz porodice stradao u ratu… Cene se i trenutna stambena situacija, prihodi, invaliditet, hronične bolesti, broj kvadrata po članu domaćinstva… Rok za prijavljivanje je do kraja marta.

Više detalja i dokumentaciju izbeglice mogu preuzeti na sajtu grada a interno raseljena lica na posebnom konkursu, takođe na sajtu grada Pančeva.

