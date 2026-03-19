Maturanti velikog srca: Preko 50 učenika Medicinske škole u Pančevu dalo krv

12:52

19.03.2026

Humanost je još jednom bila na delu u Pančevu! Nakon uspešne akcije u prostorijama Crvenog krsta, dobrovoljno davanje krvi organizovano je i u Medicinskoj školi, gde su građani i učenici pokazali izuzetnu solidarnost.
Ukupno 72 osobe odazvale su se pozivu i izrazile želju da daju krv, što je snažan dokaz svesti o važnosti pomaganja onima kojima je to najpotrebnije. Iako pojedinci, iz opravdanih medicinskih razloga, ovoga puta nisu mogli da daju dragocenu tečnost, njihova spremnost i namera su podjednako vredni svakog poštovanja.

Poseban ponos ove akcije su mladi – preko 50 maturanata Medicinske škole dalo je krv, pokazujući zrelost i veliko srce. Ovakav odziv dokazuje da nove generacije Pančevaca neguju humane vrednosti i prepoznaju važnost zajedništva.
Veliku zahvalnost dugujemo profesorima, saradnicima i samoj Medicinskoj školi Pančevo na besprekornoj organizaciji i kontinuiranoj podršci. Hvala svima koji su bili deo ove akcije – zajedno smo još jednom pokazali da Pančevo ima srce koje kuca za druge!

(Pančevac)

