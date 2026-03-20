Vučić: Moraćemo da donosimo bolne mere za državu

U Palati Srbija oko podneva je završena sednica Saveta za nacionalnu bezbednost u proširenom sastavu, posvećena energetskoj situaciji, a kojom je predsedavao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik se obraća posle sednice i iznosi nove mere.

Ono što je za građane najzanimljivije i što je najaktuelnije, naravno, to je pitanje energetske bezbednosti i energetske sigurnosti. Kad govorim energetske, nije u pitanju samo nafta. Želim da to ljudi razumeju. Pitanje je u ovom trenutku čak i više, je cena gasa koja predstavlja veliki problem na svetskom tržištu, 735 dolara na 1000 kubnih metara i to je najveća cena gasa u poslednje 3,5 godine, od poslednje energetske krize nikada nije bila tolika cena gasa – rekao je Vučić.

Predsednik je zatim pojasnio šta to znači.

– Imajući u vidu situaciju na Bliskom istoku, imajući u vidu situaciju u Ukrajini, imajući u vidu sve tenzije koje postoje oko zatvaranja naftovoda, gasovoda i svega drugog. Mi ćemo ne samo na kratak rok, već plašimo se na rok od nekoliko meseci, morati da donosimo veoma bolne mere za našu državu. Rekao sam za našu državu, gledaćemo da to ne budu bolne mere za naše građane, ali želim da građane znaju jer mi njima polažemo račune za svaki dinar kako ćemo da izgubimo na ovaj način i koliko će državi da bude teško – rekao je on.