Pančevo Politika i društvo

Konkurs za najbolji istorijski esej za pančevačke osnovce

Regionalni centar za talente „Mihajlo Pupin“ poziva učenike da pokažu svoje istraživačko umeće; rok za prijavu je 1. maj.

13:00

22.03.2026

FB/Rct Mihajlo Pupin

Grupa za istoriju Regionalnog centra za talente „Mihajlo Pupin“ iz Pančeva raspisala je konkurs za najbolji esej u oblasti istorije, namenjen učenicima osnovnih škola sa teritorije Grada.

Ovo je tradicionalna prilika da osnovci pokažu svoje istraživačko umeće i kritičko razmišljanje o prošlosti. Radovi se mogu slati najkasnije do 1. maja 2026. godine.Kako bi inspirisali nove učesnike, iz Centra podsećaju na teme koje su ranijih godina privlačile veliku pažnju, poput istraživanja o znamenitim ličnostima našeg kraja, svakodnevnom životu u starom Pančevu, ali i važnim istorijskim događajima iz nacionalne istorije.

Učenici imaju slobodu da odaberu period koji ih najviše zanima, a detaljne propozicije o formatu i načinu slanja eseja dostupne su na zvaničnim profilima RCT „Mihajlo Pupin“.

(Pančevac)

