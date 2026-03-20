Angelina Topić je vicešampionka sveta: Fantastična Srpkinja osvojila srebro

Srpska atletičarka Angelina Topić je osvojila srebrnu medalju na Svetskom dvoranskom prvenstvu.

Angelina Topić ostvarila je rezultat od 1.99 metara i tako podelila drugo mesto sa Nikolom Olislegers iz Australije i Julijom Levčenko iz Ukrajine. Zlato je pripalo Ukrajinki i svetskoj rekorderki Jaroslavi Mahučih sa 2.o1

Nakon fantastične dvoranske sezone, Angelina Topić je u Poljsku došla sa velikim očekivanjima, najavila borbu za medalju, a imala je i “debelo” pokriće. U Banjskoj Bistrici je pre nekoliko nedelja oborila državni rekord sa 2.00, prethodno slavila i u Beogradu i Lođu.

Takmičenje nije započela na prvoj visini od 1.85, ali je zatim na 1.89 i 1.93 pokazala da su to njene prave mere kada je zagrevanje u pitanju. Zatim je usledila doza neverovatne magije.

Na visini od 1.96 metara, čini se da je srpska atletičarka otišla i daleko iznad toga, što je bio dokaz vrednog rada u poslednje vreme. Usledila je prava drama do samog kraja…

Kada je nakon Jaroslave Mahučih preskočila iz prve 1.99, svi smo pomislili da bi to mogla da bude i borba za zlato, ali su potom isto to uradile i Nikola Olislegers i Julija Levčenko…

U momentu su četiri dame delile zlato, nakon čega je svetska rekorderka iz prve otišla i preko 2.01 i tako se udaljila od ostalih rivalki. Angelina i konkurentkinje su obarale po dva puta 2.01…

Strepeli smo kada je treći put oborena visina od 2.01, ali su i rivalke isto učinile i slavlje je moglo da počne! Nakon bronze u Tokiju, srebro u Torunju, neverovatno.