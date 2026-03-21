Poslednja poruka Čaka Norisa: „Ne starim, ja napredujem“

Svega nekoliko dana pre iznenadnog odlaska, legendarni Čak Noris proslavio je svoj 86. rođendan, ostavivši fanovima poruku koja sada zvuči kao dirljiv oproštaj. Uz video snimak na kojem, uprkos godinama, pokazuje zavidnu veštinu u borilačkom ringu, glumac je poručio da se oseća mlado i zahvalno na dobrom zdravlju.„Ne starim, ja napredujem“.Noris je takođe zahvalio svojim fanovima na podršci, rekavši da mu je to „značilo više nego što ćete ikada znati“.



„Ne starim. Ja napredujem. Danas imam 86 godina! Ništa kao malo razigrane akcije po sunčanom danu da vas učini da se osećate mlado. Zahvalan sam na još jednoj godini, dobrom zdravlju i šansi da nastavim da radim ono što volim. Hvala vam svima što ste najbolji fanovi na svetu. Vaša podrška tokom godina mi je značila više nego što ćete ikada znati“, napisao je glumac uz video na kojem je prikazan kako se bori protiv protivnika u belom borilačkom kimonu.

(Pančevac)

Otišla je legenda: Preminuo Čak Noris u 86. godini