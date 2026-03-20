Otišla je legenda: Preminuo Čak Noris u 86. godini

Legendarni akcioni heroj i majstor borilačkih veština, Čak Noris, preminuo je u 86. godini života na Havajima. Vest o njegovom odlasku potvrdila je porodica, navodeći da je glumac preminuo mirno u četvrtak ujutru, nakon kratke hospitalizacije. Noris, koji je postao globalni fenomen zahvaljujući ulogama „neuništivih“ junaka i brojnim internet šalama, ostavio je neizbrisiv trag u pop kulturi. Njegova porodica se zahvalila fanovima širom sveta na podršci, ističući da je Čak za njih bio simbol vere, discipline i bezuslovne ljubavi.

Noris je uoči smrti nakratko hospitalizovan na Havajima, prenosi američki časopis „Varajeti“ (Variety). Poznate su njegove uloge u velikom broju akcionih filmova iz 1970-ih i 1980-ih, među kojima „Nestali u akciji“, „Oktagon“, „Kod tišine“ i mnogi drugi.

„Živeo je svoj život sa verom, svrhom i nepokolebljivom posvećenošću ljudima koje je voleo. Svojim radom, disciplinom i ljubaznošću, inspirisao je milione širom sveta i ostavio trajan uticaj na toliko života. Iako su nam srca slomljena, duboko smo zahvalni na životu koji je živeo i na nezaboravnim trenucima koje smo imali blagoslov da podelimo sa njim. Ljubav i podrška koju je dobijao od obožavalaca širom sveta mnogo su mu značile, a naša porodica je zaista zahvalna na tome. Za njega, vi niste bili samo obožavaoci, vi ste bili njegovi prijatelji“, saopštila je njegova porodica.

