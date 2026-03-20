Kultura

Otišla je legenda: Preminuo Čak Noris u 86. godini

15:58

20.03.2026

Podeli vest:

Printscreen/YT

Legendarni akcioni heroj i majstor borilačkih veština, Čak Noris, preminuo je u 86. godini života na Havajima. Vest o njegovom odlasku potvrdila je porodica, navodeći da je glumac preminuo mirno u četvrtak ujutru, nakon kratke hospitalizacije. Noris, koji je postao globalni fenomen zahvaljujući ulogama „neuništivih“ junaka i brojnim internet šalama, ostavio je neizbrisiv trag u pop kulturi. Njegova porodica se zahvalila fanovima širom sveta na podršci, ističući da je Čak za njih bio simbol vere, discipline i bezuslovne ljubavi.

Ističe se da je „svojim radom, disciplinom i ljubaznošću inspirisao milione širom sveta i ostavio trajan utisak na toliko života“.

Noris je uoči smrti nakratko hospitalizovan na Havajima, prenosi američki časopis „Varajeti“ (Variety). Poznate su njegove uloge u velikom broju akcionih filmova iz 1970-ih i 1980-ih, među kojima „Nestali u akciji“, „Oktagon“, „Kod tišine“ i mnogi drugi.

„Živeo je svoj život sa verom, svrhom i nepokolebljivom posvećenošću ljudima koje je voleo. Svojim radom, disciplinom i ljubaznošću, inspirisao je milione širom sveta i ostavio trajan uticaj na toliko života. Iako su nam srca slomljena, duboko smo zahvalni na životu koji je živeo i na nezaboravnim trenucima koje smo imali blagoslov da podelimo sa njim. Ljubav i podrška koju je dobijao od obožavalaca širom sveta mnogo su mu značile, a naša porodica je zaista zahvalna na tome. Za njega, vi niste bili samo obožavaoci, vi ste bili njegovi prijatelji“, saopštila je njegova porodica.

(Pančevac)

Tagovi

borilačke veštine Čak Noris Havaji Holivud preminuo smrt Voker teksaški rendžer

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.