MUP: Prijavljeni miting SNS u Beogradskoj Areni protiče mirno i bez incidenata, učestvuje oko 70.000 građana

Dana 21.03.2026. godine, u hali ‘’Beogradska arena’’ održava se prijavljeno javno okupljanje u organizaciji Srpske napredne stranke. Na javnom okupljanju učestvuje oko 70.000 građana, od čega je u hali ‘’Beogradska arena’’ prisutno oko 32.000 građana, dok je u neposrednoj zoni hale prisutno oko 38.000 građana.

Takođe, na javnom okupljanju prisustvuje i oko 2.000 motociklista – bajkera.

View this post on Instagram A post shared by Александар Вучић (@avucic)

Ministarstvo posebno ističe da je navedeno javno okuplјanje bilo uredno prijavlјeno nadležnim organima od strane organizatora, što je omogućilo policiji da unapred planira i sprovede sve mere bezbednosti.

Javno okuplјanje protiče mirno, bez incidenata, što predstavlјa još jedan dokaz da preventivne mere i profesionalan rad policije, u saradnji sa građanima, daju najbolјe rezultate.

U cilјu pripreme da javno okuplјanje prođe u najbolјem redu i bez narušavanja javnog reda i mira, policija je preduzela niz preventivnih mera i na osnovu bezbednosne procene planirala je mere iz svoje nadležnosti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će, kao i do sada, u skladu sa zakonom obezbeđivati sva javna okuplјanja, štiteći pravo građana na mirno okuplјanje i obezbeđujući bezbednost svih učesnika i javni red i mir.

(Pančevac)