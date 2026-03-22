Četiri medalje za džudiste „Dinama“ na Trofeju Temerina

U konkurenciji skoro 500 takmičara iz šest zemalja, Luka Ivanović se okitio zlatom, dok su srebro i bronzu osvojili Hristina, Uroš i Lena.

Na 37. međunarodnom džudo turniru „Trofej Temerina 2026“, pančevački Džudo klub „Dinamo“ ostvario je zapažen uspeh osvojivši četiri medalje.

U izuzetno jakoj konkurenciji od 487 takmičara iz 47 klubova i šest država, osmočlana ekipa „Dinama“ pokazala je vrhunsku spremnost i borbenost.

Najsjajnije odličje i zlatnu medalju osvojio je Luka Ivanović u kategoriji mlađih dečaka do 60 kg. Srebrne medalje pripale su Hristini Dimitrijevski (starije devojčice do 40 kg) i Urošu Bačeviću (stariji poletarci do 28 kg), dok se bronzom okitila Lena Ivanović u konkurenciji starijih poletarki do 38 kg.

Ovim rezultatima mladi pančevački borci još jednom su potvrdili da je „Dinamo“ jedan od vodećih klubova u regionu kada je reč o radu sa mlađim kategorijama.

