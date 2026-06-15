Džudisti pančevačkog Dinama osvojili šest medalja na Kupu Srebrno Jezero 2026
Na prestižnom međunarodnom džudo turniru „Kup Srebrno Jezero 2026“, koji je tokom dva dana okupio vrhunske mlade borce, Džudo klub Dinamo iz Pančeva ostvario je zapažen uspeh.
U izuzetno jakoj konkurenciji od čak 617 takmičara iz 46 klubova i tri države, pančevački klub je nastupio sa devet boraca i uspeo da osvoji ukupno šest medalja – četiri srebrne i dve bronzane.
Prvog dana takmičenja, Dinamovi borci su pokazali izuzetnu spremnost na tatamiju. Srebrne medalje u svojim kategorijama osvojile su Lena Ivanović (starije poletarke do 38 kg), Lena Erdeljan (kadetkinje do 52 kg) i Hristina Dimitrijevski (starije devojčice do 40 kg). Uspeh prvog dana upotpunio je Uroš Bačević, koji se okitio bronzanim odličjem u konkurenciji starijih poletaraca do 28 kg.
Sjajan niz nastavljen je i drugog dana turnira. Do vicešampionske titule i srebrne medalje stigla je Angelina Radosavljević u kategoriji mlađih kadetkinja do 63 kg. Još jednu bronzu za pančevački tim obezbedio je Luka Ivanović, koji se takmičio u kategoriji mlađih dečaka do 60 kg. Ovim rezultatima, mladi džudisti Dinama još jednom su potvrdili visok kvalitet rada i uspešno predstavili svoj grad na međunarodnoj sceni.
(Pančevac/S.L)