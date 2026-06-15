Akcija suzbijanja komaraca u opštini Kovin 16. juna: Tretmani sa zemlje i iz vazduha, upozorenje za pčelare

Opština Kovin obaveštava javnost da će se u utorak, 16. juna 2026. godine, sprovesti sveobuhvatna akcija suzbijanja larvi i odraslih formi komaraca na teritoriji cele opštine. Radove će izvoditi stručna preduzeća Eko-Dez iz Beograda. Suzbijanje larvi počeće u 12 časova i obuhvatiće površinu od 60 hektara.

Nakon toga, od 19 časova, uslediće koordinisani tretman odraslih formi komaraca sa zemlje i iz vazduha. Tretman sa zemlje pokriće 1.500 hektara na 11 lokaliteta, dok će avijacija tretirati površinu od 2.900 hektara, sa planiranim punjenjem vazduhoplova na aerodromu u Smederevu oko 18.00 časova.

Tokom ove akcije koristiće se visokoefikasni preparati: AQUA K-OTHRINE 20 EW za suzbijanje sa zemlje i NEOPIROX LAMBDA 2.0 za avio-tretman. Nadležni apeluju na stanovništvo, a posebno na udruženja pčelara, da preduzmu sve neophodne mere zaštite kako bi se sprečile neželjene posledice po pčelinja društva. Kompletnu koordinaciju i nadzor nad izvođenjem ovih aktivnosti sprovodiće stručni operativni tim preduzeća Eko-Dez u saradnji sa zvaničnim nadzorom ispred Opštine Kovin.

(kovin.rs)