Klasik Fest u Pančevu od 19. do 21. juna: Vrhunska kamerna muzika i melodije iz serija!

PANČEVO – Međunarodni festival klasične kamerne muzike „Klasik Fest“ proslaviće svoj 15. jubilej od 19. do 21. juna u organizaciji Kulturnog centra Pančeva i Balkanske kamerne akademije. Pod umetničkim rukovodstvom poznatog klarinetiste Ognjena Popovića, publika će tokom tri dana uživati u bogatom programu na nekoliko lokacija u gradu.

Svečano otvaranje zakazano je za petak, 19. jun u 20 časova u Dvorani Kulturnog centra. Prve festivalske večeri nastupiće istaknuta violinistkinja Aleksandra Tirsu (Austrija/Moldavija) i harmonikaš Radu Ratoi (Moldavija), koji će izvesti dela Baha, Stravinskog, Bartoka, Vivaldija i Pjacole. Ulaz na ovaj koncert je slobodan.

Drugi dan festivala, subota 20. jun, rezervisan je za koncert kamerne muzike za duvače u Rimokatoličkoj crkvi Svetog Karla Boromejskog sa početkom u 20 časova. Renomirani domaći i regionalni muzičari izvešće kompozicije Rosinija, Betovena, Vebera i J. K. Baha, a ulaz je takođe besplatan.

Program u nedelju, 21. juna, počinje već u 11 časova u Narodnom muzeju Pančeva, gde će nastupiti talentovani učenici Muzičke škole „Jovan Bandur“ (ulaz slobodan).

Festival se zatvara istog dana u 20 časova velikim koncertom u Dvorani Kulturnog centra. Ansambl Balkanske kamerne akademije, pod upravom dirigenta Ivana Markovića, izvešće prepoznatljivu muziku iz popularnih domaćih i svetskih televizijskih serija.

(Pančevac)