Predsednik se oglasio dan nakon velikog skupa u Areni, poslao važnu poruku svima

Juče je održan istorijski skup Srpske napredne stranke (SNS) u Beogradskoj areni – gde se i u areni i ispred hale okupilo, prema zvaničnim podacima, više od 70.000 ljudi. Na skupu se obratio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a potom istakao šest ključnih poruka srpskom narodu, među kojima i šta nudi kao odgovor na višemesečno nasilje i rušenje države.

Predsednik se sada oglasio i na Instagramu.

– Mogli ste i kroz ovu kampanju da vidite zašto je bilo važno da sačuvamo i odbranimo Srbiju. Jedino što su govorili i što im je bio program to je bilo gonićemo vas, jurićemo vas, vašu decu, tući ćemo vas. Mi nikada to njima nećemo ni da nudimo ni da činimo – rekao je, između ostalog Vučić i dodao:

– Mi ćemo da im nudimo nove fabrike, poslove, zaposlenja, nudićemo im nove i obnovljene škole i vrtiće, nudićemo im nove pruge i vozove, nove avione i aerodrome. Nudićemo im da zajedno sa nama rade na napretku i boljitku Srbije. I zato vam hvala na tome što ste uvek umeli da budete pametniji, da budete pristojniji, da čuvate našu Srbiju. A pobeda tek sledi! I zato vas pozivam sve da 29. izađete na izbore i da ih pobedimo pošteno. Živela Srbija!

(Pančevac)