Sportski praznik pored Tamiša: Održan prvi „Balkan Express Run“ u Pančevu

Pančevački kej je za vikend bio centar pozitivne energije i sportskog duha. U organizaciji Udruženja „Maratonci“ Pančevo i tehničku podršku AK „Panonija“, uspešno je održan prvi „Balkan Express Run“, događaj koji je na staze pored Tamiša izmamio više od 300 takmičara svih generacija.

Simbolično, start i cilj trke nalazili su se kod terase Udruženja „Heroj Marko Kulić“, na lokaciji gde je sniman kultni film „Balkan ekspres“. Prema rečima Ane Dragojević, predsednice Udruženja „Maratonci“, ideja o ovoj trci postojala je godinama, a rekonstrukcija Keja stvorila je idealne uslove da se ona konačno realizuje.

– Danas se na svakom koraku osećala pozitivna energija koja je Pančevu nedostajala. Svakodnevno vidimo rekreativce na ovim stazama i drago nam je što smo im omogućili ovakav događaj. Nastavićemo da promovišemo zdrav život na ovom mestu i u budućnosti – istakla je Dragojević.

Rezultati i pobednici

Program je obuhvatio trke na 4 i 8 kilometara, dok su posebnu pažnju privukli nordijski hodači i najmlađi učesnici u okviru „Balkan Kids Run“ programa.

Trka na 4 km: U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Jovana Stojanović, ispred Ane Dragojević i Une Althajm. Kod muškaraca trijumfovao je Goran Nikolić, drugi je bio Milan Cvijanović, a treći Dejan Kevrešan.

Nordijsko hodanje: Među damama pobedila je Biljana Ninić-Kiš, a kod muškaraca Bogdan Nikolić.

Glavna trka na 8 km: Najbrža u ženskoj kategoriji bila je Anja Kovačević, dok su drugo i treće mesto zauzele Nina Tadić i Teodora Krudulj. U muškoj konkurenciji slavio je Danijel Grujević, ispred Gorana Nikolića i Stefana Lugića.

Budućnost u znaku najmlađih

Najveće oduševljenje izazvale su dečje trke u kojima je učestvovalo preko 120 mališana. Osim školske dece, nastupili su i članovi brojnih atletskih klubova iz Srbije i regiona, uključujući klubove iz Pala (RS), Vršca, Požarevca, Smedereva, Inđije, Kraljeva, kao i AK „Long Jump – Ivana Španović“.

Organizatori su uputili veliku zahvalnost gradu, Hitnoj pomoći, Domu zdravlja, Turističkoj organizaciji Pančevo, Novosadskom maratonu, sudijama i svim volonterima koji su doprineli da ovaj sportski dan protekne u najboljem redu.

(Pančevac/AK Panonija)