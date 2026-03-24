Gimnazijalci iz Kovačice na Sajmu obrazovanja: Putokazi ka budućim studijama

Učenici Gimnazije „Mihajlo Pupin“ iz Kovačice posetili su jubilarni, 20. Sajam obrazovanja „Putokazi“ u Novom Sadu. Ova poseta organizovana je sa ciljem da se maturanti i učenici viših razreda direktno informišu o uslovima upisa, programima studiranja i načinu rada fakulteta koji ih zanimaju.

Pored centralnog događaja posvećenog obrazovanju, naši đaci su imali priliku da uživaju u bogatom kulturnom i tehnološkom sadržaju Novosadskog sajma. Paralelno sa „Putokazima“, održani su i Međunarodni sajam knjiga, Međunarodna izložba umetnosti „Art Expo“, kao i inovativni „Game & Tech Week“, što je dodatno upotpunilo ovo edukativno putovanje.

Nakon obilaska sajamskih štandova, učenici su iskoristili priliku da posete i pojedine fakultete u okviru Univerziteta u Novom Sadu, gde su se „iz prve ruke“ upoznali sa akademskom atmosferom koja ih očekuje nakon završetka gimnazije.

Odlazak na Sajam obrazovanja realizovan je zahvaljujući sredstvima koje je dodelio Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, prepoznajući važnost rane informisanosti mladih o nastavku školovanja.

Gimnazija „Mihajlo Pupin“ nastaviće da podržava svoje učenike u izboru životnog poziva, pružajući im uvid u sve dostupne obrazovne staze.

