Nagrade stigle u Kuštilj: Uručene diplome najuspešnijim mladim pesnicima

Nakon nedavno završenog dvojezičnog pesničkog konkursa povodom Svetskog dana poezije, delegacija organizatora posetila je Osnovnu školu „Koriolan Doban“ u Kuštilju kako bi uručila priznanja najuspešnijim učenicima.

Diplome su danas svečano dodeljene đacima koji su ostvarili zapažene rezultate, a koji iz opravdanih razloga nisu bili u mogućnosti da prisustvuju centralnoj dodeli nagrada. Njihovi stihovi, pisani u duhu dvojezičnosti i ljubavi prema pisanoj reči, zavredili su visoke ocene stručnog žirija i istakli školu iz Kuštilja kao rasadnik mladih talenata.

Ovom prilikom upućujemo veliku zahvalnost nastavnici srpskog jezika, Jovani Duma, na motivaciji i stručnom vođenju učenika, kao i direktoru škole, Mirči Boldovini, na srdačnom gostoprimstvu i odličnoj saradnji tokom realizacije konkursa.

Negovanje maternjeg jezika i dvojezičnog stvaralaštva kroz poeziju ostaje naš trajni cilj, a uspesi učenika iz Kuštilja najbolji su dokaz da se tradicija i talenat u našim školama brižljivo čuvaju.

(Pančevac)