„Mali princ” stiže 12. maja u Pančevo

Igra je počela. Prve probe za „Malog princa”, predstavu za decu, koju samostalno producira Kulturni centar Pančeva, već su se odigrale. Glumci Nikola Kerkez i Miloš Lazarov uvereni su da je rediteljka Jasmina Večanski Kujundžić, velemajstorski u dramski tekst za decu pretočila Egziperijev roman, tako da će se imati čega igrati. Novinare je sa lutkom Malog princa upoznao njegov tvorac Zoran Misita, čiji će zadatak biti da predstavu uokviri i scenografijom, dok će karaktere likova bojama kostima oslikati Nataša Šarić. Jagoda na torti biće songovi Ivana Aleksijevića, koji ni za konferencijskim stolom nije sakrivao detinju radost zbog druženja sa Malim princom. A tekstove za „pesmice” piše Branislav Radovanović, spiritus movens Dečje scene „Pođi tuda…” i glavni krivac što u Pančevo stiže Mali princ.

Od romana do komada za decu

Počelo je tako što je Bane smislio da se 20 godina Dečje scene obeleži „Malim princom”, a onda je Jasmini Večanski Kujundžić, po profesiji glumici, a i rediteljki nekoliko pozorišnih predstava, po zaposlenju urednici pozorišnog programa Kulturnog centra, pripalo da roman namenjen u stvari odraslima u kojem nema dijaloga pretoči u dramu za decu.

– Najveći izazov je bio da ovu bajku za odrasle prilagodim uzrastu dece od pet do, na primer, 12 godina. U romanu nema likova koji se bore između dobra i zla, imamo samo priču Malog princa koji putuje kroz razne planete, sreće različite likove i tako upoznaje život. A u komadu će on u stvari biti unutarnje dete Avijatičara koga igra Miloš Lazarov, tako da je ideja kompleksna, prilagođena je deci, ali je osmišljena da komunicira na nekoliko nivoa, i sa odraslima – objasnila je Jasmina osnovu svoje ideje.

Nikola Kerkez, glumac stručnjak za igru sa lutkama, uveren je da je Jasmina velemajstorski pretočila poetski roman u dramski tekst.

– Imaćemo oko čega da se igramo. Lutka na sceni može da pokaže ono što ne može nijedan glumac, ona sve sme za razliku od glumca. U direktnoj animaciji, negde između manikina i gran ginjola, Mali princ će biti do pola lutka a od pola glumac. Probe su počele, krenuli smo, ide, klizi… – preneo je svoje prve utiske glumac Nikola Kerkez, rodom Novosađanin, koji je u Osijeku diplomirao i glumu i lutkarstvo.

I dok je Nikoli ovo prva saradnja sa „pančevačkim timom”, glumac Miloš Lazarov, pored toga što je Pančevac, već je igrao u jednoj predstavi Dečje scene, kao i u komadu „P(j)eščanik” koji je režirala Jasmina Večanski.

– Mislim da smo tada napravili divnu predstavu, pa ne sumnjam da će se to desiti i ovaj put. Za sad neću otkrivati sve likove u kojim ćemo se smenjivati Nikola i ja. Svakako su zanimljivi i vizuelno i dramski. A za mene je posebno uzbudljivo to što ću prvi put raditi s lutkama, i to sa jednim od najboljih za tu igru, sa Nikolom – kazao je Miloš.

Zarazno uživanje

Među umetnicima koja proslavlja Pančevo i u nacionalnom a i na međunarodnom nivou, kako reče konferansije Monika Husar, sigurno je i kostimografkinja Nataša Šarić.

– U mom delu posla prepoznaće se moj karakteristični geometrijski vizuelni okvir, ali ću nastojati da karaktere prikažem kroz boje i jedva čekam da vidim kako će to klinci da prihvate – otkrila je Nataša šta joj je jedna od osnovnih ideja vodilja kao kostimografu ove predstave.

A lutka će biti jednostavno lutka Malog princa.

– On je takav kakav jeste i nećemo ga menjati, svi će ga na sceni odmah prepoznati. Pored njega tu će biti i lutka Zmije. A obeležje ove predstave što se tiče scenografije i likovnog dela biće dinamičnost, puno toga ćemo izraziti i kroz video-projekcije, osvetljenje, druge efekte, koji treba da budu zanimljivi pre svega deci – kazao je Zoran Misita.

A posle „male pauze”, kako reč džez pijanista i kompozitor, takođe Pančevac Ivan Aleksijević, vraća se komponovanju za decu. Pre 20 godina izradio je muziku za „Čarobnjaka iz Oza”, najdugovečniju predstavu Dečje scene”.

– Najviše volim kada krenemo od nule i ne znamo kako će nešto na kraju da zvuči, a onda dođemo na premijeru i vidimo da klinci pevaju, reaguju. Volim da kombinujem i moderan zvuk i izraz, ali se opet služim i starim dobrim oprobanim metodama, poput Hogi Karmajkla, Ace Koraća, Ljubiše Simića, jer bih da napravimo songove tako da deci budu pre svega interesantni, koji će stilski uključiti i pop, rep, tehno, klasiku… Najvažnije je kad u se u predstavi prepozna hemija između glumaca, svetla, scene, kostima, muzike, kada se vidi da su smo uživali dok smo je stvarali, jer onda to pređe i na publiku – bio je već entuzijastičan Ivan.

A organizator, producent, možda opet glumac i u ovoj predstavi, pokretač Dečje scene i urednik dečjeg programa u Kulturnom centru, Branislav Radovanović, ponajmanje je pred novinarima govorio.

– Ova predstava je samostalna produkcija Kulturnog centra. Do sada smo dobili podršku Pokrajine a videćemo da li ćemo dobiti još neka sredstva na nekim konkursima. Želeo bih da i ona doživi bar polovinu izvođenja „Čarobnjak iz Oza” koji traje 20 godina – kazao je Branislav Radovanović, glavni krivac za dolazak „Malog princa” u Pančevo, otkrivajući nam i da već postoji poverenje u „Malog princa” jer su stigli prvi pozivi za gostovanja po regionu.

Na kraju konferencije novinari su videli još nacrte nekoliko kostima, iz vreće je na svetlo dana izašao i lutak Mali princ… Pozvani su i na generalnu probu, a publiku za početak čeka premijera 12. maja u 18 časova i reprize 13. i 14. maja u podne.

(Pančevac / Nevena Simendić)

