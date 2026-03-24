Aleksa srebrni, ekipi pištoljaša bronzana medalja

Takmičari Streljačke družine „Pančevo 1813“ zabeležili 12 nastupa i osvojili dve vredne medalje u Nišu na Prvenstvu Srbije za seniore po A programu SSS (vazdušna puška i pištolj).

Aleksa Rakonjac je u kvalifikacijama puškom bio drugi sa 630,8 krugova. U izuzetno dramatičnom finalu, u borbi sa kolegama iz reprezentacije, Markom Ivanovićem i Lazarom Kovačevićem, Aleksa je osvojio srebrnu medalju, zaostavši za zlatom samo 0,3 kruga. U disciplini miks puškom, Aleksa je nastupio sa sestrom Ivom Rakonjac – zauzeli su šesto mesto, ostavši nadomak finala.

Uspeh su upotpunili pištoljaši, koji su osvojili ekipno treće mesto. Bronzani tim činili su Velimir Ninković (562), Gabriel Dautović (558) i junior Marko Ninković (557 krugova). Junior Andrej Jeftenić plasirao se u finale sa 565 krugova i zauzeo sedmo mesto, dok su mlađi juniori Ognjen Bunčić i Jovan Kondić (obojica po 545 krugova) potvrdili spremnost za predstojeće prvenstvo mlađih kategorija.

Ovo takmičenje označilo je kraj sezone vazdušnim oružjem. Strelci se već okreću nastupima malokalibarskim vatrenim oružjem, a Aleksu Rakonjca od 4. do 13. aprila očekuje Svetski kup u Granadi, gde će nastupiti u obe discipline.

(Pančevac)