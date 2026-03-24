Deca iz vrtića posetila Zdravstvenu ambulantu u Kačarevu

U cilju upoznavanja sa različitim zanimanjima, mališani iz kačarevačkog vrtića posetili su lokalnu zdravstvenu ambulantu. Kroz druženje sa patronažnom sestrom, medicinskim sestrama i lekarima, deca su imala priliku da iz prve ruke vide kako izgleda jedan radni dan u zdravstvu.

Patronažna sestra Biljana Rakita održala je deci zanimljivo predavanje o važnosti lične higijene i pravilnom pranju ruku. Posebno uzbuđenje izazvalo je prisustvo sistematskom pregledu bebe, gde su deca videla kako se meri telesna težina najmlađih pacijenata. Nakon toga, i sami su dobili priliku da se izmere, ali i da se oprobaju u ulogama lekara, mama i tata.

Tokom obilaska, mališani su posetili prostoriju za vakcinaciju i kartoteku, čime je ovaj „strašni” prostor postao mesto igre i učenja. Ovakav vid zdravstveno-vaspitnog rada ključan je za uklanjanje predrasuda i straha od „belog mantila”, ali i za stvaranje zdravih životnih navika kod najmlađih.

Nakon uzbudljivog dana, deca su se osvežila uz posluženje, a svako od njih kući je poneo i posebnu diplomu za „Vesele goste” ambulante.

