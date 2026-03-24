Svetski dan borbe protiv tuberkuloze: Podizanje svesti o bolesti koja se može sprečiti

Svetski dan borbe protiv tuberkuloze obeležava se svake godine 24. marta sa cilјem podizanja svesti o ovoj bolesti koja se može sprečiti i izlečiti. Ovaj datum je odabran u znak sećanja na 1882. godinu, kada je profesor Robert Koh objavio otkriće bacila tuberkuloze (Mycobacterium tuberculosis), što je bio prvi korak ka dijagnostici i lečenju ove bolesti.

Slogan i ciljevi

Ovogodišnja kampanja nastavlja se pod snažnim sloganom „Da! Možemo okončati TB!" (engl. Yes! We can end TB!), prenoseći poruku nade da je uz snažno liderstvo, veće investicije i bržu primenu novih preporuka Svetske zdravstvene organizacije moguće preokrenuti tok epidemije.

Izazovi i pretnje

I pored velikog medicinskog znanja, Evropski region se i dalјe suočava sa rizicima. Među glavnim pretnjama izdvajaju se:

Broj smrtnih slučajeva na globalnom nivou.

Oružani sukobi i prisilne migracije stanovništva.

Smanjenje međunarodne finansijske pomoći.

Pojava rezistentnih oblika bolesti koji se teže leče.

Situacija u Srbiji

Epidemiološka situacija u Srbiji je stabilna već 15 godina. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, u 2023. godini registrovano je 476 obolelih, što je blagi porast od 2% u odnosu na prethodnu godinu. Najviše obolelih je u uzrastu preko 50 i 60 godina, dok je među decom zabeležen blagi pad u odnosu na 2022. godinu. Batut +2

Kako se zaštititi?

Tuberkuloza se prenosi vazduhom (kašljanjem, kijanjem, govorom). Ključno je:

Pravovremena dijagnoza: Ako kašalj traje duže od tri nedelje, praćen povišenom temperaturom ili noćnim znojenjem, neophodan je pregled lekara.

BCG vakcinacija: Sprovodi se odmah po rođenju i štiti od najtežih oblika bolesti.

Lečenje: Savremena terapija je besplatna i efikasna, ali mora se sprovoditi do kraja prema uputstvu lekara.

Razumevanje tuberkuloze i podrška obolelima klјučni su za njeno potpuno suzbijanje.

(Pančevac)