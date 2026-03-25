Mladi čuvari tradicije: Završen literarni konkurs „Srpski jezik ima samo nas”

Podružnica Društva za srpski jezik i književnost Srbije za Kovin, Vršac, Belu Crkvu i Plandište, uspešno je realizovala nagradni literarni konkurs namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola. Konkurs je sproveden u okviru manifestacije „Mart – mesec srpskog jezika“, sa ciljem promocije knjige, čitanja i očuvanja maternjeg jezika i književnosti.

Na konkurs je pristigao veliki broj kvalitetnih, originalnih poetskih i proznih radova u tri uzrasne kategorije:

Mlađi uzrast: učenici od 1. do 4. razreda OŠ

Srednji uzrast: učenici od 5. do 8. razreda OŠ

Stariji uzrast: učenici od 1. do 4. razreda srednje škole

Stručni žiri ocenio je najuspešnije radove koji su nagrađeni diplomama i knjigama, dok su mentori dobili stručnu literaturu, pohvalnice i zahvalnice. Nagrade će biti poslate na adrese škola ili lično uručene najkasnije do polovine aprila.

Posebnu zahvalnost u realizaciji ovog konkursa Podružnica duguje izdavačkim kućama „Klet“ i „BIGZ školstvo“, koje su obezbedile vredne knjige i stručna izdanja za nagrađene.

Ovaj konkurs još jednom je potvrdio da kreativnost i ljubav prema srpskom jeziku kod mladih generacija predstavljaju siguran temelj za očuvanje našeg kulturnog identiteta.

