Penzioneri stvaraju, kuvaju i druže se kroz sedam sekcija

Udruženje penzionera Mesne organizacije „Mladost” u Pančevu dokaz je da treće doba može biti ispunjeno radom, učenjem i kvalitetnom zabavom. Kroz sedam različitih sekcija, članovi se bave ručnim radovima, dekupažom, sportom, krojačkim uslugama, a od nedavno i kulinarskim veštinama.

Predsednik udruženja, Ilija Ogrizović, ističe za RTV Pančevo da za šest godina postojanja broj članova stalno raste. Penzioneri se svakodnevno okupljaju u svojim prostorijama na Misi, gde kroz rad sekcija ne samo da provode vreme, već i stvaraju upotrebne vrednosti.

Kreativnost na delu

Likovnu i dekupaž sekciju vodi Stojanka Jović. Članovi ove grupe izrađuju unikatne predmete za kuću – od ukrasnih kutija do slika – koje koriste u svojim domovima, ali ih često i uspešno prodaju na lokalnim bazarima.

Usluge za komšije i druženje

U okviru krojačke sekcije, kojom rukovodi Ankica Zajelac, rad se odvija na nekoliko šivaćih mašina. Ovde se uči krojenje, ali se vrše i sitne krojačke usluge za članove i sugrađane.

Pored radnih sekcija, udruženje je prepoznatljivo po čestim putovanjima i organizovanim druženjima uz muziku i razgovor. Iz Mesne organizacije „Mladost” pozivaju sve vršnjake iz naselja da im se pridruže, osveže svoja interesovanja i provedu penzionerske dane u dobrom društvu.

(Pančevac/RTV Pančevo)