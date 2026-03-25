NATO agresija: Pančevo je bombardovano 24 puta

Tokom bombardovanja Rafinerije, živote na radnom mestu izgubili su Mirko Dmitrović, Dušan Bogosavljev i Dejan Bojković, čime je južna zona platila najtežu cenu agresije.

09:03

25.03.2026

Ovog  24. marta navršava se 27  godina od početka NATO  bombardovanja  Savezne Republike Jugoslavije. Tokom 78 dana bombarodovanja naneti su veliki  gubici kompletnoj infrastrukturi, privrednim objektima, školama, zdravstvenim ustanovama, spomenicima kulture, crkvama. Pančevo je tokom NATO agresije  gađano 24 puta. Po prvi put u istoriji  bombardovana su hemijska postrojenja, Rafinerija je na udaru bombi bila sedam puta, a „Petrohemija” i „Azotara” po dva puta. Petar Marčeta zaposlen je u Rafineriji nafte Pančevo  još 1987.  I pored toga što želi da zaboravi   tu 1999.godinu, kaže da ne može da zaboravi  trojicu kolega koji su izgubili  život na radnom  mestu.

Petar Marčeta za vreme bombarodovanje bio je prebačen u vatrogasnu jedinicu.  Ističe  da je svakodnevno  dolazio  na posao i da u to vreme nije mnogo razmišljao o opasnosti kojoj su bili izloženi.
Danas kaže  gotovo da i nema s kim da razgovara o tom teškom periodu za Rafineriju, jer je veliki broj kolega otišao u penziju. Ponosan je što su posle  bombardovanja svi  radnici učestvovali u obnavljanju fabrike.

Ožiljci  bombardovanja  nisu samo deo prošlosti, već i opomena za budućnost. Sećanja na 1999. godinu  i dalje žive  u pričama običnih ljudi čiji su životi zauvek promenjeni.

(RTV Pančevo)

