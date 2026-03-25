NATO agresija: Pančevo je bombardovano 24 puta

Ovog 24. marta navršava se 27 godina od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Tokom 78 dana bombarodovanja naneti su veliki gubici kompletnoj infrastrukturi, privrednim objektima, školama, zdravstvenim ustanovama, spomenicima kulture, crkvama. Pančevo je tokom NATO agresije gađano 24 puta. Po prvi put u istoriji bombardovana su hemijska postrojenja, Rafinerija je na udaru bombi bila sedam puta, a „Petrohemija” i „Azotara” po dva puta. Petar Marčeta zaposlen je u Rafineriji nafte Pančevo još 1987. I pored toga što želi da zaboravi tu 1999.godinu, kaže da ne može da zaboravi trojicu kolega koji su izgubili život na radnom mestu.

Petar Marčeta za vreme bombarodovanje bio je prebačen u vatrogasnu jedinicu. Ističe da je svakodnevno dolazio na posao i da u to vreme nije mnogo razmišljao o opasnosti kojoj su bili izloženi.

Danas kaže gotovo da i nema s kim da razgovara o tom teškom periodu za Rafineriju, jer je veliki broj kolega otišao u penziju. Ponosan je što su posle bombardovanja svi radnici učestvovali u obnavljanju fabrike.

Ožiljci bombardovanja nisu samo deo prošlosti, već i opomena za budućnost. Sećanja na 1999. godinu i dalje žive u pričama običnih ljudi čiji su životi zauvek promenjeni.

(RTV Pančevo)