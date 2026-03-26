MZ Alibunar uredila stazu ka bregu: Postavljen novi senik kod česme

Mesna zajednica Alibunar nastavlja sa realizacijom obećanih projekata i unapređenjem infrastrukture u mestu. Ovoga puta, pažnja je posvećena najstarijim sugrađanima na čiju je inicijativu uređeno popularno mesto za odmor.

Na stazi koja vodi ka bregu, neposredno pored česme, izgrađen je novi senik koji će prolaznicima i rekreativcima pružiti neophodan hlad i prostor za predah. Radove je kvalitetno izvela firma „Metallbau“ u vlasništvu Bojana Urbana.

Iz Mesne zajednice ističu da je ovaj projekat dokaz dobre komunikacije sa stanovništvom.

– Nastavljamo da slušamo potrebe naših sugrađana i da odgovorno radimo na ispunjavanju onoga što se od nas traži. Vaše poverenje nam je motiv da svakodnevno radimo na unapređenju Alibunara – poručuju iz MZ Alibunar.

Ovo je samo jedna u nizu planiranih aktivnosti na uređenju javnih površina, sa ciljem da svaki deo naselja postane prijatniji za život i odmor svih generacija.

(Pančevac)