FK Dolina ne staje: Novo lice stadiona u Padini, hvala prijateljima kluba
PADINA – Fudbalski klub „Dolina“ nastavlja sa intenzivnim radovima na uređenju svoje sportske infrastrukture. Serija uspešnih akcija krunisana je novim ulaganjima u pomoćni teren i funkcionalnost klupskog prostora, čime stadion u Padini iz dana u dan dobija moderniji izgled.
U poslednjoj fazi radova, fokus je bio na pomoćnom terenu koji je sada opremljen novim drvenim klupama. Prepoznatljive klupske boje, crvena i plava, dominiraju novom konstrukcijom, pružajući znatno bolje uslove igračima i stručnom štabu tokom svakodnevnih treninga.
Uprava kluba izražava veliku zahvalnost sponzorima koji su nesebično podržali ovaj projekat: Janu Zemenu, Mišku Zemenu i Miroslavu Muminoviću.
Funkcionalnost i bezbednost na prvom mestu
Pored klupa, prostor između glavnog i pomoćnog terena sada krasi i nova kapija, takođe u bojama kluba, koju je obezbedio sponzor Andrej Petraš („Andro Metal“). Ovim je dodatno unapređena organizacija i vizuelni identitet samog kompleksa.
Jedan od ključnih koraka za kvalitetan trenažni proces i bezbednost fudbalera bilo je i ravnanje terena, koje je uspešno realizovano zahvaljujući angažovanju Darka Munćana.
„Svaki novi dan donosi korak napred. Naš cilj je jasan – želimo da FK Dolina izgleda uređeno, funkcionalno i dostojno svih koji su deo naše sportske porodice. Radimo, gradimo i ne stajemo“, poručuju iz FK „Dolina“ Padina.