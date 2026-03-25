Južni Banat

FK Dolina ne staje: Novo lice stadiona u Padini, hvala prijateljima kluba

12:30

25.03.2026

Podeli vest:

Foto: Printscreen/FK Dolina Padina

PADINA – Fudbalski klub „Dolina“ nastavlja sa intenzivnim radovima na uređenju svoje sportske infrastrukture. Serija uspešnih akcija krunisana je novim ulaganjima u pomoćni teren i funkcionalnost klupskog prostora, čime stadion u Padini iz dana u dan dobija moderniji izgled.

U poslednjoj fazi radova, fokus je bio na pomoćnom terenu koji je sada opremljen novim drvenim klupama. Prepoznatljive klupske boje, crvena i plava, dominiraju novom konstrukcijom, pružajući znatno bolje uslove igračima i stručnom štabu tokom svakodnevnih treninga.
Uprava kluba izražava veliku zahvalnost sponzorima koji su nesebično podržali ovaj projekat: Janu Zemenu, Mišku Zemenu i Miroslavu Muminoviću.

 

Foto: Printscreen/FK Dolina PadinaFoto: Printscreen/FK Dolina Padina

 

Funkcionalnost i bezbednost na prvom mestu
Pored klupa, prostor između glavnog i pomoćnog terena sada krasi i nova kapija, takođe u bojama kluba, koju je obezbedio sponzor Andrej Petraš („Andro Metal“). Ovim je dodatno unapređena organizacija i vizuelni identitet samog kompleksa.

Jedan od ključnih koraka za kvalitetan trenažni proces i bezbednost fudbalera bilo je i ravnanje terena, koje je uspešno realizovano zahvaljujući angažovanju Darka Munćana.
„Svaki novi dan donosi korak napred. Naš cilj je jasan – želimo da FK Dolina izgleda uređeno, funkcionalno i dostojno svih koji su deo naše sportske porodice. Radimo, gradimo i ne stajemo“, poručuju iz FK „Dolina“ Padina.

 

 

Klub se zahvaljuje svim prijateljima, navijačima i sponzorima koji svojim radom i poverenjem pomažu da „Dolina“ raste, uz jasnu poruku: „Naš teren. Naša borba.“
(Pančevac/ Foto i video: Elena Sladeček Šimak )

Tagovi

FK Dolina Padina Stadion

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.