Čuvar uspomena na 65 generacija: U Srebrenici promovisana monografija „SŠC Srebrenica“

U Maloj sali Doma kulture u Srebrenici večeras je upriličena svečana promocija knjige „SŠC Srebrenica“, autora dr Radomira Pavlovića.

Ova monografija predstavlja dragocen dokument koji po prvi put na jednom mestu objedinjuje istorijat, uspehe i sećanja obrazovne ustanove koja već decenijama predstavlja stub znanja u ovom regionu.

Povod za nastanak ovog dela je značajan jubilej – 65 godina postojanja i rada srebreničkog Srednjoškolskog centra (1961–2026). Autor, dr Radomir Pavlović, istakao je da je osnovni motiv za rad na knjizi bio nedostatak sličnog dokumenta koji bi trajno sačuvao svedočenja o generacijama koje su oblikovale Srebrenicu.

„Došao sam na ideju da uradimo monografiju dok su još živi profesori iz onih prvih generacija. Želeli smo da napravimo knjigu sećanja svih učenika, obogaćenu brojnim fotografijama. Ovo je podsetnik na školu koja je iznedrila mnoga priznata imena, profesore i doktore koji su danas cenjeni širom sveta“, izjavio je Pavlović.Knjiga nosi simboličan naslov, ispisan i na samim koricama – „Per Aspera Ad Astra“ (Preko trnja do zvezda), što najbolje opisuje put obrazovanja i stasavanja mladih ljudi u ovom kraju.

Tokom promocije, autor se posebno zahvalio svojim saradnicima koji su učestvovali u pripremi materijala, profesoru Milošu Tanasijeviću, Nadi Rakić, kao i brojnim bivšim učenicima.„Sve ono što smo postigli u Srebrenici dugujemo znanju stečenom u našem srednjoškolskom centru. Danas je prilika da se okupimo i prisetimo tih vrednosti – znanja i prijateljstva. Samo ono što se zapiše ostaje kao trajni trag vremena za sve nas“, zaključio je Pavlović.Večerašnja promocija okupila je brojne sugrađane, bivše i sadašnje profesore, kao i đake koji su evocirali uspomene na školske dane, čineći ovaj događaj istinskim praznikom srebreničkog obrazovanja.

( Slađan G.)