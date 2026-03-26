Evo kolike su januarske plate u Južnom Banatu:

Javni poziv u Pančevu: Prijavite se za seoske kuće za izbegla lica
Pančevo prednjači, Vršac prati
13:03
26.03.2026
Republički zavod za statistiku objavio je podatke o prosečnim neto zaradama za januar 2026. godine. Dok je prosek na nivou cele Srbije iznosio 118.429 dinara, situacija u gradovima i opštinama našeg okruga varira od 94.000 do preko 117.000 dinara.
Prema najnovijem izveštaju, Pančevo i dalje drži lidersku poziciju u Južnobanatskom upravnom okrugu sa prosečnom neto platom od 117.640 dinara, što je gotovo u rangu sa republičkim prosekom. Odmah iza Pančeva nalazi se Vršac, gde su zaposleni u proseku primili 109.685 dinara.
Zanimljivo je da se većina ostalih opština u okrugu „grupisala” oko iznosa od 98.000 dinara, dok je najniži prosek zabeležen u opštini Kovačica.
Šta kažu brojke na nivou države?
Medijalna neto zarada za januar 2026. godine iznosila je 92.671 dinar, što znači da je 50% zaposlenih u Srbiji ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. Iako je zabeležen blagi sezonski pad u odnosu na decembar, plate su u odnosu na isti period prošle godine nominalno veće za preko 10%.
Prosečna neto plata u Srbiji u januaru 118.429 dinara, medijalna 92.671 dinar