Evo kolike su januarske plate u Južnom Banatu:

Pančevo prednjači, Vršac prati

12:28

26.03.2026

Republički zavod za statistiku objavio je podatke o prosečnim neto zaradama za januar 2026. godine. Dok je prosek na nivou cele Srbije iznosio 118.429 dinara, situacija u gradovima i opštinama našeg okruga varira od 94.000 do preko 117.000 dinara.
Prema najnovijem izveštaju, Pančevo i dalje drži lidersku poziciju u Južnobanatskom upravnom okrugu sa prosečnom neto platom od 117.640 dinara, što je gotovo u rangu sa republičkim prosekom. Odmah iza Pančeva nalazi se Vršac, gde su zaposleni u proseku primili 109.685 dinara.
Zanimljivo je da se većina ostalih opština u okrugu „grupisala” oko iznosa od 98.000 dinara, dok je najniži prosek zabeležen u opštini Kovačica.

Prosečne neto zarade u Južnom Banatu (januar 2026):
Pančevo – 117.640 dinara
Vršac – 109.685 dinara
Kovin – 99.877 dinara
Plandište – 98.634 dinara
Alibunar – 98.363 dinara
Opovo – 98.191 dinar
Bela Crkva – 96.553 dinara
Kovačica – 94.352 dinara

Šta kažu brojke na nivou države?
Medijalna neto zarada za januar 2026. godine iznosila je 92.671 dinar, što znači da je 50% zaposlenih u Srbiji ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. Iako je zabeležen blagi sezonski pad u odnosu na decembar, plate su u odnosu na isti period prošle godine nominalno veće za preko 10%.

