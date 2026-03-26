Javni poziv u Pančevu: Prijavite se za seoske kuće za izbegla lica

Grad Pančevo raspisao javni poziv za dodelu pomoći porodicama izbeglica za kupovinu seoske kuće sa okućnicom

13:03

26.03.2026

Foto: Grad Pančevo

Grad Pančevo je raspisao Javni poziv za dodelu pomoći porodicama izbeglica za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Sva izbegla lica koja imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji grada Pančeva mogu da se prijave.
Prijave se podnose u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva do 4. maj 2026. godine.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti na sajtu Komesarijata za izbeglice i migracije u delu Javni poziv, a detaljne informacije sa potrebnom pratećom dokumentacijom možete dobiti u Gradskoj upravi kod poverenika za izbeglice.

 

