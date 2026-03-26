Javni poziv u Pančevu: Prijavite se za seoske kuće za izbegla lica

Grad Pančevo je raspisao Javni poziv za dodelu pomoći porodicama izbeglica za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Sva izbegla lica koja imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji grada Pančeva mogu da se prijave.

Prijave se podnose u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva do 4. maj 2026. godine.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti na sajtu Komesarijata za izbeglice i migracije u delu Javni poziv, a detaljne informacije sa potrebnom pratećom dokumentacijom možete dobiti u Gradskoj upravi kod poverenika za izbeglice.