Šta vam zvezde poručuju za 28. mart: Jednom znaku stiže neočekivan novac, a drugom strastvena romansa!
♈ Ovan (21.3 – 19.4)
Energija vam je na vrhuncu, idealan dan za akciju.
Ljubav: Strasti se bude; slobodni Ovnovi mogu očekivati zanimljiv poziv.
Posao: Završavate zaostale obaveze brže nego što ste planirali.
Zdravlje: Moguća blaga glavobolja zbog manjka sna.
Srećni brojevi: 9, 21 / Boja: Crvena
Poruka: Verujte svojoj intuiciji, ona vas danas ne vara.
♉ Bik (20.4 – 20.5)
Fokusirani ste na dom i porodicu, potreban vam je mir.
Ljubav: Partner traži više pažnje; pokažite nežnost.
Posao: Danas izbegavajte potpisivanje važnih ugovora.
Zdravlje: Pripazite na ishranu, stomak vam je osetljiv.
Srećni brojevi: 4, 16 / Boja: Zelena
Poruka: Strpljenje je tvoja najveća snaga.
♊ Blizanci (21.5 – 20.6)
Komunikativni ste i širite pozitivnu energiju.
Ljubav: Odličan dan za izlazak ili novo poznanstvo preko prijatelja.
Posao: Nove ideje vam naviru, zapišite ih.
Zdravlje: Prijala bi vam šetnja na svežem vazduhu.
Srećni brojevi: 5, 12 / Boja: Žuta
Poruka: Reči imaju veliku moć, pažljivo biraj šta govoriš.
♋ Rak (21.6 – 22.7)
Danas ste emotivniji nego inače, ne primajte sve k srcu.
Ljubav: Romantično veče kod kuće je upravo ono što vam treba.
Posao: Stabilna situacija, nema razloga za brigu oko finansija.
Zdravlje: Unosite više tečnosti.
Srećni brojevi: 2, 22 / Boja: Srebrna
Poruka: Ne boj se svojih emocija, one su tvoj kompas.
♌ Lav (23.7 – 22.8)
Danas ste u centru pažnje gde god da se pojavite.
Ljubav: Harizma vam je neodoljiva, zauzeti Lavovi planiraju putovanje.
Posao: Moguć je neočekivani finansijski dobitak ili poklon.
Zdravlje: Odlično, puni ste snage.
Srećni brojevi: 1, 10 / Boja: Zlatna
Poruka: Tvoj sjaj motiviše druge, nastavi da vodiš.
♍ Devica (23.8 – 22.9)
Analizirate prošlost, ali ne dopustite da vas to uspori.
Ljubav: Razgovor sa partnerom rešava staru nesuglasicu.
Posao: Detalji su vam danas bitni, ali ne preterujte sa perfekcionizmom.
Zdravlje: Potreban vam je odmor od ekrana i telefona.
Srećni brojevi: 3, 18 / Boja: Smeđa
Poruka: Pusti ono što ne možeš promeniti.
♎ Vaga (23.9 – 22.10)
Harmonija vam je prioritet, izbegavajte konfliktne ljude.
Ljubav: Društveni život cveta, dobićete kompliment koji niste očekivali.
Posao: Saradnja sa drugima donosi uspeh.
Zdravlje: Čuvajte grlo i leđa.
Srećni brojevi: 6, 15 / Boja: Ružičasta
Poruka: Ravnoteža unutar tebe donosi mir spolja.
♏ Škorpija (23.10 – 21.11)
Veoma ste odlučni i niko vas ne može zaustaviti.
Ljubav: Misteriozni ste, što privlači suprotni pol.
Posao: Pravo je vreme za promenu strategije ili novi projekat.
Zdravlje: Pripazite na upale i povrede.
Srećni brojevi: 8, 13 / Boja: Bordo
Poruka: Tvoja transformacija je tvoja moć.
♐ Strelac (22.11 – 21.12)
Željni ste avanture i novih saznanja.
Ljubav: Duhoviti ste i lako osvajate, moguć kontakt sa nekim iz daleka.
Posao: Gledate širu sliku, što vam pomaže u planiranju.
Zdravlje: Odlična kondicija, nastavite sa fizičkom aktivnošću.
Srećni brojevi: 7, 24 / Boja: Plava
Poruka: Svet je tvoj, istražuj ga bez straha.
♑ Jarac (22.12 – 19.1)
Ozbiljni ste i posvećeni dugoročnim ciljevima.
Ljubav: Duboke emocije isplivavaju na površinu, budite iskreni.
Posao: Vaš trud se primećuje, očekujte pohvalu.
Zdravlje: Obratite pažnju na kolena i zglobove.
Srećni brojevi: 4, 20 / Boja: Crna
Poruka: Uspeh dolazi onima koji ne odustaju.
♒ Vodolija (20.1 – 18.2)
Originalni ste i buntovni, ne volite pravila danas.
Ljubav: Iznenadite voljenu osobu nečim neobičnim.
Posao: Timski rad vam danas ne leži, najbolje funkcionišete sami.
Zdravlje: Nervni sistem je pod blagim pritiskom, meditirajte.
Srećni brojevi: 11, 27 / Boja: Tirkizna
Poruka: Tvoja različitost je tvoj najveći dar.
♓ Ribe (19.2 – 20.3)
Maštoviti ste i sanjarite o lepšoj budućnosti.
Ljubav: Romantika je u vazduhu, slušajte svoje srce.
Posao: Kreativnost vam pomaže da rešite problem koji vas je mučio.
Zdravlje: Osetljiva stopala, birajte udobnu obuću.
Srećni brojevi: 7, 19 / Boja: Ljubičasta
Poruka: Snovi postaju stvarnost kada kreneš ka njima.
(Pančevac)