Šta vam zvezde poručuju za 28. mart: Jednom znaku stiže neočekivan novac, a drugom strastvena romansa!

♈ Ovan (21.3 – 19.4)

Energija vam je na vrhuncu, idealan dan za akciju.

Ljubav: Strasti se bude; slobodni Ovnovi mogu očekivati zanimljiv poziv.

Posao: Završavate zaostale obaveze brže nego što ste planirali.

Zdravlje: Moguća blaga glavobolja zbog manjka sna.

Srećni brojevi: 9, 21 / Boja: Crvena

Poruka: Verujte svojoj intuiciji, ona vas danas ne vara.

♉ Bik (20.4 – 20.5)

Fokusirani ste na dom i porodicu, potreban vam je mir.

Ljubav: Partner traži više pažnje; pokažite nežnost.

Posao: Danas izbegavajte potpisivanje važnih ugovora.

Zdravlje: Pripazite na ishranu, stomak vam je osetljiv.

Srećni brojevi: 4, 16 / Boja: Zelena

Poruka: Strpljenje je tvoja najveća snaga.

♊ Blizanci (21.5 – 20.6)

Komunikativni ste i širite pozitivnu energiju.

Ljubav: Odličan dan za izlazak ili novo poznanstvo preko prijatelja.

Posao: Nove ideje vam naviru, zapišite ih.

Zdravlje: Prijala bi vam šetnja na svežem vazduhu.

Srećni brojevi: 5, 12 / Boja: Žuta

Poruka: Reči imaju veliku moć, pažljivo biraj šta govoriš.

♋ Rak (21.6 – 22.7)

Danas ste emotivniji nego inače, ne primajte sve k srcu.

Ljubav: Romantično veče kod kuće je upravo ono što vam treba.

Posao: Stabilna situacija, nema razloga za brigu oko finansija.

Zdravlje: Unosite više tečnosti.

Srećni brojevi: 2, 22 / Boja: Srebrna

Poruka: Ne boj se svojih emocija, one su tvoj kompas.

♌ Lav (23.7 – 22.8)

Danas ste u centru pažnje gde god da se pojavite.

Ljubav: Harizma vam je neodoljiva, zauzeti Lavovi planiraju putovanje.

Posao: Moguć je neočekivani finansijski dobitak ili poklon.

Zdravlje: Odlično, puni ste snage.

Srećni brojevi: 1, 10 / Boja: Zlatna

Poruka: Tvoj sjaj motiviše druge, nastavi da vodiš.

♍ Devica (23.8 – 22.9)

Analizirate prošlost, ali ne dopustite da vas to uspori.

Ljubav: Razgovor sa partnerom rešava staru nesuglasicu.

Posao: Detalji su vam danas bitni, ali ne preterujte sa perfekcionizmom.

Zdravlje: Potreban vam je odmor od ekrana i telefona.

Srećni brojevi: 3, 18 / Boja: Smeđa

Poruka: Pusti ono što ne možeš promeniti.

♎ Vaga (23.9 – 22.10)

Harmonija vam je prioritet, izbegavajte konfliktne ljude.

Ljubav: Društveni život cveta, dobićete kompliment koji niste očekivali.

Posao: Saradnja sa drugima donosi uspeh.

Zdravlje: Čuvajte grlo i leđa.

Srećni brojevi: 6, 15 / Boja: Ružičasta

Poruka: Ravnoteža unutar tebe donosi mir spolja.

♏ Škorpija (23.10 – 21.11)

Veoma ste odlučni i niko vas ne može zaustaviti.

Ljubav: Misteriozni ste, što privlači suprotni pol.

Posao: Pravo je vreme za promenu strategije ili novi projekat.

Zdravlje: Pripazite na upale i povrede.

Srećni brojevi: 8, 13 / Boja: Bordo

Poruka: Tvoja transformacija je tvoja moć.

♐ Strelac (22.11 – 21.12)

Željni ste avanture i novih saznanja.

Ljubav: Duhoviti ste i lako osvajate, moguć kontakt sa nekim iz daleka.

Posao: Gledate širu sliku, što vam pomaže u planiranju.

Zdravlje: Odlična kondicija, nastavite sa fizičkom aktivnošću.

Srećni brojevi: 7, 24 / Boja: Plava

Poruka: Svet je tvoj, istražuj ga bez straha.

♑ Jarac (22.12 – 19.1)

Ozbiljni ste i posvećeni dugoročnim ciljevima.

Ljubav: Duboke emocije isplivavaju na površinu, budite iskreni.

Posao: Vaš trud se primećuje, očekujte pohvalu.

Zdravlje: Obratite pažnju na kolena i zglobove.

Srećni brojevi: 4, 20 / Boja: Crna

Poruka: Uspeh dolazi onima koji ne odustaju.

♒ Vodolija (20.1 – 18.2)

Originalni ste i buntovni, ne volite pravila danas.

Ljubav: Iznenadite voljenu osobu nečim neobičnim.

Posao: Timski rad vam danas ne leži, najbolje funkcionišete sami.

Zdravlje: Nervni sistem je pod blagim pritiskom, meditirajte.

Srećni brojevi: 11, 27 / Boja: Tirkizna

Poruka: Tvoja različitost je tvoj najveći dar.

♓ Ribe (19.2 – 20.3)

Maštoviti ste i sanjarite o lepšoj budućnosti.

Ljubav: Romantika je u vazduhu, slušajte svoje srce.

Posao: Kreativnost vam pomaže da rešite problem koji vas je mučio.

Zdravlje: Osetljiva stopala, birajte udobnu obuću.

Srećni brojevi: 7, 19 / Boja: Ljubičasta

Poruka: Snovi postaju stvarnost kada kreneš ka njima.

(Pančevac)