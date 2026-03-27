Nedeljni horoskop: Velike promene na prelazu iz marta u april, ko grabi ka uspehu, a ko treba da uspori

♈ Ovan (21.3 – 19.4)

Ova nedelja vam donosi snažan nalet energije, idealan za pokretanje novih projekata.

Ljubav: Početak nedelje je strastven, ali krajem marta pripazite na ishitrene reči koje mogu povrediti partnera.

Posao: Odličan period za pregovore o povišici ili boljoj poziciji.

Zdravlje: Izbacite višak energije kroz intenzivan trening.

Srećni brojevi: 7, 19, 28 / Boja: Vatreno crvena

Poruka: Tvoja hrabrost otvara vrata koja su drugima zatvorena.

♉ Bik (20.4 – 20.5)

Fokusirani ste na materijalnu sigurnost i sređivanje porodičnih odnosa.

Ljubav: Harmonija u domu vam je prioritet; vikend donosi romantične trenutke uz sveće.

Posao: Stabilan priliv novca, ali izbegavajte nepotrebne troškove u sredu.

Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu; izbegavajte brzu hranu.

Srećni brojevi: 2, 14, 25 / Boja: Smaragdno zelena

Poruka: Stabilnost se gradi polako, ne žuri nigde.

♊ Blizanci (21.5 – 20.6)

Očekuje vas veoma dinamična nedelja ispunjena telefonskim pozivima i susretima.

Ljubav: Flert na poslu bi mogao da postane ozbiljniji oko 1. aprila.

Posao: Mnoštvo informacija vas može zbuniti; fokusirajte se na jedan po jedan zadatak.

Zdravlje: Čuvajte disajne puteve; prijaće vam boravak u prirodi.

Srećni brojevi: 5, 11, 30 / Boja: Svetložuta

Poruka: Jasna komunikacija rešava svaki nesporazum.

♋ Rak (21.6 – 22.7)

Emocije su vam pojačane, ali vam intuicija radi nepogrešivo.

Ljubav: Potrebna vam je potvrda ljubavi; razgovarajte otvoreno sa partnerom o svojim strahovima.

Posao: Povoljne vesti u vezi sa nekretninama ili nasledstvom sredinom nedelje.

Zdravlje: Smanjite nivo stresa kroz meditaciju ili laganu muziku.

Srećni brojevi: 4, 18, 22 / Boja: Biserno srebrna

Poruka: Tvoj dom je tvoja tvrđava, tu potraži mir.

♌ Lav (23.7 – 22.8)

Vaša kreativnost i harizma biće na vrhuncu početkom aprila.

Ljubav: Bićete u centru pažnje; slobodni Lavovi privlače poglede gde god se pojave.

Posao: Dobijate zasluženo priznanje za rad koji ste obavili u prethodnom mesecu.

Zdravlje: Srce i leđa su vam osetljive tačke, ne preterujte sa fizičkim naporom.

Srećni brojevi: 1, 10, 29 / Boja: Zlatna

Poruka: Ne plaši se da sijaš punim sjajem.

♍ Devica (23.8 – 22.9)

Ova nedelja je rezervisana za detaljnu analizu i planiranje budućnosti.

Ljubav: Partner ceni vašu praktičnost, ali nemojte zaboraviti na malo romantike.

Posao: Savršen period za učenje novih veština ili upisivanje kursa.

Zdravlje: Mogući su manji problemi sa varenjem; pijte više biljnih čajeva.

Srećni brojevi: 3, 16, 21 / Boja: Maslinasto zelena

Poruka: Savršenstvo je u detaljima, ali ne gubi širu sliku.

♎ Vaga (23.9 – 22.10)

Tražite balans između poslovnog i privatnog života, što vam polazi za rukom.

Ljubav: Društveni život je bogat; vikend donosi zanimljivo novo poznanstvo.

Posao: Uspešna saradnja sa kolegama donosi olakšanje u teškom projektu.

Zdravlje: Unosite više vitamina C i odmarajte oči od ekrana.

Srećni brojevi: 6, 12, 24 / Boja: Pastelno plava

Poruka: Harmonija dolazi iznutra, ne traži je u drugima.

♏ Škorpija (23.10 – 21.11)

Osećate potrebu za dubokom transformacijom i rešavanjem starih dugova.

Ljubav: Intenzivna osećanja mogu dovesti do ljubomore; budite hladne glave.

Posao: Tajni planovi koje ste kovali polako izlaze na videlo i donose uspeh.

Zdravlje: Vreme je za detoksikaciju organizma.

Srećni brojevi: 8, 13, 27 / Boja: Trula višnja

Poruka: Svaki kraj je novi, snažniji početak.

♐ Strelac (22.11 – 21.12)

Vaš avanturistički duh je nemiran; planirate beg iz svakodnevice.

Ljubav: Sloboda vam je bitna, ali partner traži više posvećenosti. Nađite kompromis.

Posao: Mogućnost saradnje sa inostranstvom ili putovanje zbog posla.

Zdravlje: Osećate se odlično, energija vam je stabilna tokom cele nedelje.

Srećni brojevi: 9, 17, 26 / Boja: Indigo plava

Poruka: Putovanje od hiljadu milja počinje jednim korakom.

♑ Jarac (22.12 – 19.1)

Fokusirani ste na karijeru, ali ne zaboravite na ljude koji vas vole.

Ljubav: Ozbiljni razgovori o braku ili zajedničkom životu su na pomolu.

Posao: Vaša upornost se isplaćuje; očekujte finansijski bonus oko 2. aprila.

Zdravlje: Proverite zube i kosti; unosite više kalcijuma.

Srećni brojevi: 4, 15, 23 / Boja: Tamnosiva

Poruka: Uspeh je gorak ako nemaš s kim da ga podeliš.

♒ Vodolija (20.1 – 18.2)

Nove tehnologije i inovativne ideje okupiraju vašu pažnju ove nedelje.

Ljubav: Neočekivani obrt u ljubavnom životu – neko koga smatrate prijateljem priznaje vam osećanja.

Posao: Originalan pristup problemu donosi vam poene kod nadređenih.

Zdravlje: Moguća nesanica; pokušajte da se isključite ranije uveče.

Srećni brojevi: 11, 20, 28 / Boja: Tirkizna

Poruka: Tvoja jedinstvenost je tvoj najveći adut.

♓ Ribe (19.2 – 20.3)

Ova nedelja vam donosi duboku duhovnu povezanost sa okolinom.

Ljubav: Sanjarite o idealnoj ljubavi, ali ne ignorišite osobu koja je stalno pored vas.

Posao: Kreativni projekti cvetaju; verujte svojoj viziji čak i ako drugi sumnjaju.

Zdravlje: Obratite pažnju na stopala i cirkulaciju.

Srećni brojevi: 7, 14, 21 / Boja: Ljubičasta

Poruka: Slušaj šapat svoje duše, ona zna put.

(Pančevac)