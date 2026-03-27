Nedeljni horoskop: Velike promene na prelazu iz marta u april, ko grabi ka uspehu, a ko treba da uspori
♈ Ovan (21.3 – 19.4)
Ova nedelja vam donosi snažan nalet energije, idealan za pokretanje novih projekata.
Ljubav: Početak nedelje je strastven, ali krajem marta pripazite na ishitrene reči koje mogu povrediti partnera.
Posao: Odličan period za pregovore o povišici ili boljoj poziciji.
Zdravlje: Izbacite višak energije kroz intenzivan trening.
Srećni brojevi: 7, 19, 28 / Boja: Vatreno crvena
Poruka: Tvoja hrabrost otvara vrata koja su drugima zatvorena.
♉ Bik (20.4 – 20.5)
Fokusirani ste na materijalnu sigurnost i sređivanje porodičnih odnosa.
Ljubav: Harmonija u domu vam je prioritet; vikend donosi romantične trenutke uz sveće.
Posao: Stabilan priliv novca, ali izbegavajte nepotrebne troškove u sredu.
Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu; izbegavajte brzu hranu.
Srećni brojevi: 2, 14, 25 / Boja: Smaragdno zelena
Poruka: Stabilnost se gradi polako, ne žuri nigde.
♊ Blizanci (21.5 – 20.6)
Očekuje vas veoma dinamična nedelja ispunjena telefonskim pozivima i susretima.
Ljubav: Flert na poslu bi mogao da postane ozbiljniji oko 1. aprila.
Posao: Mnoštvo informacija vas može zbuniti; fokusirajte se na jedan po jedan zadatak.
Zdravlje: Čuvajte disajne puteve; prijaće vam boravak u prirodi.
Srećni brojevi: 5, 11, 30 / Boja: Svetložuta
Poruka: Jasna komunikacija rešava svaki nesporazum.
♋ Rak (21.6 – 22.7)
Emocije su vam pojačane, ali vam intuicija radi nepogrešivo.
Ljubav: Potrebna vam je potvrda ljubavi; razgovarajte otvoreno sa partnerom o svojim strahovima.
Posao: Povoljne vesti u vezi sa nekretninama ili nasledstvom sredinom nedelje.
Zdravlje: Smanjite nivo stresa kroz meditaciju ili laganu muziku.
Srećni brojevi: 4, 18, 22 / Boja: Biserno srebrna
Poruka: Tvoj dom je tvoja tvrđava, tu potraži mir.
♌ Lav (23.7 – 22.8)
Vaša kreativnost i harizma biće na vrhuncu početkom aprila.
Ljubav: Bićete u centru pažnje; slobodni Lavovi privlače poglede gde god se pojave.
Posao: Dobijate zasluženo priznanje za rad koji ste obavili u prethodnom mesecu.
Zdravlje: Srce i leđa su vam osetljive tačke, ne preterujte sa fizičkim naporom.
Srećni brojevi: 1, 10, 29 / Boja: Zlatna
Poruka: Ne plaši se da sijaš punim sjajem.
♍ Devica (23.8 – 22.9)
Ova nedelja je rezervisana za detaljnu analizu i planiranje budućnosti.
Ljubav: Partner ceni vašu praktičnost, ali nemojte zaboraviti na malo romantike.
Posao: Savršen period za učenje novih veština ili upisivanje kursa.
Zdravlje: Mogući su manji problemi sa varenjem; pijte više biljnih čajeva.
Srećni brojevi: 3, 16, 21 / Boja: Maslinasto zelena
Poruka: Savršenstvo je u detaljima, ali ne gubi širu sliku.
♎ Vaga (23.9 – 22.10)
Tražite balans između poslovnog i privatnog života, što vam polazi za rukom.
Ljubav: Društveni život je bogat; vikend donosi zanimljivo novo poznanstvo.
Posao: Uspešna saradnja sa kolegama donosi olakšanje u teškom projektu.
Zdravlje: Unosite više vitamina C i odmarajte oči od ekrana.
Srećni brojevi: 6, 12, 24 / Boja: Pastelno plava
Poruka: Harmonija dolazi iznutra, ne traži je u drugima.
♏ Škorpija (23.10 – 21.11)
Osećate potrebu za dubokom transformacijom i rešavanjem starih dugova.
Ljubav: Intenzivna osećanja mogu dovesti do ljubomore; budite hladne glave.
Posao: Tajni planovi koje ste kovali polako izlaze na videlo i donose uspeh.
Zdravlje: Vreme je za detoksikaciju organizma.
Srećni brojevi: 8, 13, 27 / Boja: Trula višnja
Poruka: Svaki kraj je novi, snažniji početak.
♐ Strelac (22.11 – 21.12)
Vaš avanturistički duh je nemiran; planirate beg iz svakodnevice.
Ljubav: Sloboda vam je bitna, ali partner traži više posvećenosti. Nađite kompromis.
Posao: Mogućnost saradnje sa inostranstvom ili putovanje zbog posla.
Zdravlje: Osećate se odlično, energija vam je stabilna tokom cele nedelje.
Srećni brojevi: 9, 17, 26 / Boja: Indigo plava
Poruka: Putovanje od hiljadu milja počinje jednim korakom.
♑ Jarac (22.12 – 19.1)
Fokusirani ste na karijeru, ali ne zaboravite na ljude koji vas vole.
Ljubav: Ozbiljni razgovori o braku ili zajedničkom životu su na pomolu.
Posao: Vaša upornost se isplaćuje; očekujte finansijski bonus oko 2. aprila.
Zdravlje: Proverite zube i kosti; unosite više kalcijuma.
Srećni brojevi: 4, 15, 23 / Boja: Tamnosiva
Poruka: Uspeh je gorak ako nemaš s kim da ga podeliš.
♒ Vodolija (20.1 – 18.2)
Nove tehnologije i inovativne ideje okupiraju vašu pažnju ove nedelje.
Ljubav: Neočekivani obrt u ljubavnom životu – neko koga smatrate prijateljem priznaje vam osećanja.
Posao: Originalan pristup problemu donosi vam poene kod nadređenih.
Zdravlje: Moguća nesanica; pokušajte da se isključite ranije uveče.
Srećni brojevi: 11, 20, 28 / Boja: Tirkizna
Poruka: Tvoja jedinstvenost je tvoj najveći adut.
♓ Ribe (19.2 – 20.3)
Ova nedelja vam donosi duboku duhovnu povezanost sa okolinom.
Ljubav: Sanjarite o idealnoj ljubavi, ali ne ignorišite osobu koja je stalno pored vas.
Posao: Kreativni projekti cvetaju; verujte svojoj viziji čak i ako drugi sumnjaju.
Zdravlje: Obratite pažnju na stopala i cirkulaciju.
Srećni brojevi: 7, 14, 21 / Boja: Ljubičasta
Poruka: Slušaj šapat svoje duše, ona zna put.
(Pančevac)