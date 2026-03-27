Pančevački osnovci pokazali zavidnu svest o zdravim navikama

Tradicionalno takmičenje Crvenog krsta okupilo je učenike viših razreda koji su kroz igru i druženje učili o prevenciji bolesti i odgovornosti prema sebi i drugima.

Prostorije Crvenog krsta Pančevo i ove godine bile su ispunjene mladalačkom energijom i znanjem tokom tradicionalnog gradskog takmičenja „Šta znaš o zdravlju“. Učenici od šestog do osmog razreda pančevačkih osnovnih škola pokazali su da su zdravi stilovi života i prevencija bolesti teme kojima vladaju sa velikom radoznalošću i ozbiljnošću, prenosi RTV Pančevo.

Sekretarka Crvenog krsta Pančevo, Milica Todorović, naglasila je da ovakve aktivnosti imaju ključnu ulogu u formiranju odgovornog ponašanja kod mladih. Da takmičenje nudi mnogo više od same provere informacija, potvrdila je i Milica Nebrigić, nastavnica biologije u OŠ „Dositej Obradović“ iz Omoljice, ističući vaspitni značaj ovakvog okupljanja.

Sami učesnici nisu krili uzbuđenje. Kroz interaktivni pristup, osnovci su imali priliku da u atmosferi zabave i druženja bolje razumeju zašto je briga o sopstvenom zdravlju, ali i zdravlju zajednice, temelj budućnosti.

Organizatori poručuju da je glavni cilj postignut – razvijanje svesti o zdravim životnim navikama kod generacija koje dolaze, uz jasnu poruku da znanje o zdravlju nema alternativu.

