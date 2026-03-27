Modna revija „Nana“: Omoljčanke prezentovale kolekciju „Nana“

U okviru projekta „Koreni u nitima“, Udruženje žena „Omoljčanke“ predstavilo je kolekciju inspirisanu kulturnim nasleđem Banata, uz podršku Grada Pančeva i Zavoda za ravnopravnost polova.

Aleksandar Stevanović, gradonačelnik Pančeva je svečano otvorio promociju modne kolekcije „NANA“ Udruženja žena „Omoljčanke“, u prepunoj sali Narodnog muzeja. Završna modna revija je održana je u okviru projekta „Koreni u nitima: priče u pokretu“. Cilj projekta je ekonomsko osnaživanje žena i jačanje vidljivosti njihovog stvaralaštva, a realizovan je u saradnji sa Zavodom za ravnopravnost polova, uz podršku Grada Pančeva i Narodnog muzeja Pančevo.

„Čast mi je što mogu da vas pozdravim povodom događaja koji veštinom i umetničkim izrazom spaja prošlost, sadašnjost i budućnost. Vredne ruke naših „Omoljčanki“ ispričale su priču o nasleđu i identitetu, ali i o snazi žena koje su vekovima bile čuvarke kulture na ovim prostorima. Tradicija nije nešto što samo stoji u muzeju, već nešto što živi i razvija se zajedno sa nama. Grad Pančevo će nastaviti da podržava udruženja žena i njihove aktivnosti, jer upravo zahvaljujući njima naš grad postaje prepoznatljiv po vrednostima koje neguje, a to su tradicija, kreativnost i zajedništvo. Podrška ženskom preduzetništvu i očuvanju kulturnog nasleđa ostaje jedan od naših prioriteta“, istakao je gradonačelnik Stevanović i zahvalio se „Omoljčankama“ na prelepom, jedinstvenom dođaju koji su organizovale.

Na prostoru Banata i Vojvodine žene su vekovima bile čuvarke tekstilnog i kulturnog nasleđa, a danas se ti motivi i tehnike uspešno integrišu u savremeni modni izraz. Projekat „Koreni u nitima“ predstavlja proces u kome su tradicionalnim tehnikama, poput veza, tkanja, heklanja, dizajnirani savremeni modeli.

„Zavod za ravnopravnost polova je uvek tu da pruži podršku ženskom osnaživanju, ženama preduzetnicama, udruženjima žena, jer težimo spajanju tradicije i inovacije. Ovakvi događaji i ovakvi projekti, uvek su prepoznatljivi zato što je tradicija nešto čemu težimo u očuvanju, posebno kada se oplemeni na jedan ovako autentičan način na koji treba prezentovati tradiciju svim uzrastima, posebno mlađoj populaciji“, naglasila je Ivana Krsmanović, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova.

Kolekcija „NANA“ inspirisana je figurom bake kao simbolom mudrosti, strpljenja i kontinuiteta. Umesto reprodukcije narodne nošnje, autorke kolekcije opredelile su se za savremenu interpretaciju tradicionalnih motiva i tehnike ručnog veza i zlatoveza.

„Ovaj projekat nije nastao preko noći. Bio je to dug i izazovan proces, ali upravo zato su rezultati još dragoceniji, jer iza njih stoje posvećenost, trud i ljubav.“ rekla je Slavica Polić, zastupnica UŽ „Omoljčanke“ i zahvalila se svima koji su podržali projekat i prepoznali značaj očuvanja tradicije, starih zanata i ženskog stvaralaštva.

Udruženje „Omoljčanke“ godinama unazad aktivno radi na očuvanju tradicionalnih veština kroz radionice, izložbe i učešće na brojnim manifestacijama, doprinoseći kulturnom i društvenom životu Pančeva.

