Veliki pad „narodnog automobila“: Zašto Volkswagen gubi bitku sa pouzdanošću

Prema najnovijem izveštaju istraživanja koje sprovodi JD Power u SAD-u, Volkswagen se našao na samom vrhu nepopularne liste najmanje pouzdanih automobilskih marki za 2026. godinu.

JD Power je sproveo studiju o pouzdanosti vozila u SAD-u kako bi utvrdio koje marke automobila imaju najviše problema na 100 vozila.

„Kako vlasnici sada duže zadržavaju svoja vozila, dugoročno iskustvo vlasništva je važnije nego ikad“, rekao je Džejson Norton, direktor za automobilski „benchmarking“ u JD Poweru,

Studija pouzdanosti vozila osmišljena je kako bi proizvođačima automobila i dobavljačima pružila „razumevanje specifičnih faktora koji utiču na zadovoljstvo vlasnika dugoročnim kvalitetom vozila, identifikacijom problema s kojima se suočavaju prvobitni vlasnici vozila starih tri godine“.

Studija je pokazala da Volkswagen beleži najviše problema na 100 vozila. Ovaj brend bio je problematičniji za vlasnike od nekoliko drugih marki automobila, uključujući Volvo, Land Rover, Jeep, Audi, Mercedes-Benz i druge. Lexus, Buick i Mini imali su najmanje problema na 100 vozila na osnovu rezultata studije, prenosi Autoblog.rs.

Uprkos svojoj dugoj tradiciji i statusu „narodnog automobila“, nemački automobilski gigant beleži značajan pad u ocenama kvaliteta. Vlasnici novijih modela sve češće prijavljuju frustrirajuće probleme, a najveći broj pritužbi odnosi se na greške u softveru, komplikovanu elektroniku i probleme s integracijom pametnih tehnologija u vozilima.

S druge strane, ovi rezultati i činjenica da su zasnovani najviše na softverskim problemima ne znače da je Volkswagen izgubio ukupan kvalitet. Tako u SAD-u Consumer Reports rangira Volkswagen na 16. mesto od 26 proizvođača automobila po pouzdanosti novih automobila.

