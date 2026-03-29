Počelo letnje računanje vremena

Letnje računanje vremena počelo je noćas, kada su se kazaljke na satu pomerile jedan sat unapred, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale.

To znači da se u noći između subote i nedelje, dva sata posle ponoći računalo kao tri sata, čime praktično „gubimo“ jedan sat sna, ali dobijamo duže i svetlije večeri.

Letnje računanje vremena podrazumeva pomeranje sata unapred tokom toplijeg dela godine, kako bi se bolje iskoristila dnevna svetlost. Na ovaj način, dani deluju duže, a večeri svetlije, što mnogima više odgovara za svakodnevne aktivnosti.

Ipak, ova promena već godinama izaziva polemike. Dok jedni ističu prednosti dužeg dnevnog svetla, drugi upozoravaju na negativan uticaj na zdravlje. Stručnjaci navode da pomeranje sata može da poremeti prirodni biološki ritam, izazove umor, pad koncentracije, pa čak i poveća rizik od određenih zdravstvenih problema.

Letnje računanje vremena trajaće do 25. oktobra 2026. godine, kada će se kazaljke ponovo pomeriti – ovog puta jedan sat unazad, čime počinje zimsko računanje vremena.

Podsećanja radi, ova praksa uvedena je još tokom Prvi svetski rat, sa ciljem uštede energije i boljeg iskorišćenja dnevne svetlosti, a i danas je na snazi u mnogim zemljama sveta.

Bez obzira na polemike, jedno je sigurno – noćas pomeramo sat, a organizmu će biti potrebno nekoliko dana da se prilagodi novom ritmu.

(Pančevac)