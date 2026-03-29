Pantransport: Izmene u saobraćaju i prodaja mesečnih karata:

Zbog radova i zatvaranja dela ulice Žarka Zrenjanina, došlo je do privremenih izmena na pojedinim linijama gradskog i međumesnog saobraćaja u Pančevu. Istovremeno, počela je prodaja mesečnih karata za april, uz uvođenje novih stajališta u Severnoj industrijskoj zoni.

Prema rečima Ivana Cvetanovića, rukovodioca saobraćaja u „Pantransportu“, ulica Žarka Zrenjanina zatvorena je za saobraćaj na potezu od ulice dr Svetislava Kasapinovića do ulice dr Žarka Fogaraša. Putnicima se savetuje da prate obaveštenja o izmenjenim trasama na ovim linijama.

Prodaja mesečnih karata i radno vreme šaltera

Podsećamo putnike da je počela prodaja mesečnih karata za april. Šalteri Pantransporta biće otvoreni za ovu namenu svakog radnog dana i tokom vikenda, sve do prvih dana narednog meseca, kako bi svi korisnici na vreme obezbedili svoje putne isprave.

Nova stajališta u Severnoj industrijskoj zoni

Od ove nedelje u funkciji su i dva nova stajališta u ulici 7. Nova u Severnoj industrijskoj zoni. Ova promena je od velikog značaja za zaposlene u ovom delu grada. Autobusi na liniji 24 (Pančevo – Kačarevo) saobraćaće kroz ovu ulicu i koristiti nova stajališta u određenim vremenskim intervalima, prilagođenim potrebama putnika.

(Pančevac)