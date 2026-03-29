Prolećno uređenje Brestovca: Posađeno više od 100 novih sadnica

Brestovačko Javno komunalno preduzeće „Kombrest“, kao i svake godine, prvih prolećnih dana veoma je aktivno, a prema rečima direktorke pomenute firme Tatjane Cvetanović, u fokusu je bila sadnja drveća.

– Proteklih dana smo na Širokom šoru, između ulica Mlinske i Ive Lole Ribara, posadili 75 platana. Pored toga, u parku, u centru sela, kod dečjeg igrališta i teretane na otvorenom u zemlju smo stavili još 12 mladica crvenolisnih šljiva i 12 likvidambara, a u samom centru, između platoa i puta, 20 fotinija, koje smo ošišali tako da rastu kao kuglasti žbunovi. Velike betonske žardinjere u centru smo ispraznili, dezinfikovali, ošmirglali, ofarbali i napunili novom zemljom, u koju smo posadili evonimus i loniceru golden – navodi direktorka.

Tatjana Cvetanović je najavila u drugoj polovini aprila, kada toplo vreme bude stabilnije, sadnju vinke u deset saksija, koje se nalaze na dva luka u centru sela, kao i kadife ispred ambulante, gde je za Novu godinu već stasala nova jelka.

U preostalim žardinjerama posađene su jesenke, a sve je finansirao JKP „Kombrest“.

– To je sve što se tiče prolećne sadnje. Krajem leta planiramo potpunu restauraciju javne česme u centru sela, za šta smo započeli osmišljavanje projekta. Kupili smo i daske za sve klupe u centru i parku, koje su obrađene i ofarbane, pa će biti postavljene ovih dana – navodi rukovodilac brestovačkog preduzeća.

(Pančevac/J. Filipović)

