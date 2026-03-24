Brestovčani vole Ponjavicu, idealno mesto za odrastanje dece

Brestovčani veoma vole Ponjavicu, jedinstveni dragulj prirode, pre svega zato što misle da je, urpkos svemu, idealno mesto za zdravo odrastanje dece.

Jedna od njih svakako je i Jovana Grubješić, majka troje dece, dva sina od nešto više od deset godina i tromesečne ćerke.

Ona često odšeta tamo gurajući kolica sa bebom Danicom Perić i to je deo njihovih svakodnevnih omiljenih porodičnih aktivnosti.

– Šetamo često uz Ponjavicu, maltene svaki dan, ali nismo jedine, jer ima mnogo majki koje su se relativno skoro porodile ovih dana takođe to čine. Pored lepote prirode i svežeg vazduha, razlog za šetnju je i to što tu nema vozila i može se nesmetano uživati u prirodi. Ove šetnje traju oko petnaestak minuta, ali biće sve duže kako Danica bude rasla – navodi Jovana.

Isto važi i za njene sinove Stefana i Nikolu, koji godinama uživaju u boravku u prirodi.

– Oni su školarci, imaju deset i dvanaest godina, pa sa ocem često idu na pecanje. Učestvovali su i na takmičenjima koja su ovde organizovana. Ponekad odemo porodično svi zajedno i dok oni pecaju, ja čitam neku knjigu. Sve u svemu, maksimalno koristimo blagodeti prirode, a čini mi se da je sada bolje nego pre godinu, dve, jer mi deluje da je voda čistija. Pamtim vreme od pre petnaestak godina, kada smo se ovamo doselili iz Pančeva, da smo se kupali, ali poslednjih godina to nije bilo moguće. Međutim, kao što rekoh ide nabolje. Sve u svemu, želeli smo da naša deca odrastaju daleko od zagađenja i stresa gradskog života, jer čist vazduh i priroda su neprocenjivi – poručuje ova mlada Brestovčanka.

(Pančevac/J. Filipović)

Banatski Brestovac: Održano šahovsko takmičenje osnovaca

U Brestovcu se radi na kompletiranju asfaltiranja