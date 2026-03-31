Prolećna berba u plastenicima Poljoprivredne škole Vršac

U plastenicima Poljoprivredne škole u Vršcu prolećni radovi su u punom jeku. Dok se prve martovske kulture polako privode kraju, učenici i profesori već pripremaju teren za letnju sezonu.

Ljubitelji domaće i zdrave ishrane trenutno mogu uživati u plodovima rada vrednih đaka. U toku je završna berba spanaća i zelene salate, dok se rotkvice uveliko beru i spremne su za prodaju. Za samo nekoliko dana, ponuda će biti bogatija i za mladi luk, koji dostiže punu zrelost.

Gde i kada kupiti?

Iako će školska pijaca, zbog trenutnih vremenskih uslova, zvanično početi sa radom u drugoj polovini aprila, sveže povrće možete nabaviti već sada:

Na ekonomiji škole: Svakog radnog dana do 14 časova, direktno iz plastenika – najsvežije moguće.

U prodaji na malo: Povrće je dostupno je i u voćari „Vlašić

“ u ulici Gavrila Principa.

„Uskoro nas očekuje i priprema plastenika za letnje kulture, čime se nastavlja ciklus praktične nastave i proizvodnje visokokvalitetnih namirnica za naše sugrađane“, navode iz Poljoprivredne škole „Vršac“ – Vršac.

Podržite rad naših učenika – birajte domaće!

(Pančevac)