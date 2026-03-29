Zatvorena biračka mesta u 10 lokalnih samuprava u Srbiji

Redovni izbori u 10 lokalnih samouprava u Srbiji završeni su večeras u 20.00 časova.

Izbori su održani za odbornike Skupštine grada Bora, za skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i za skupštinu gradske opštine Sevojno, a biračka mesta bila su otvorena od 7.00 časova.

Na izborima za odbornike Skupštine grada Bora učestvovalo je sedam lista, u Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti i Lučanima na izborima za lokalne skupštine učestvovalo je šest, u Aranđelovcu i Kuli pet lista, u Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu po četiri, a u Kladovu tri izborne liste.

Prema članu 59 Zakona o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora.

Po zatvaranju biračkih mesta u 20.00 časova prestala je i izborna tišina.

Prethodni izbori u ovih 10 jedinica lokalne samouprave održani su 3. aprila 2022. godine.

