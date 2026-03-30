Zajedničkim snagama protiv šumskih požara: Uspešno održana trodnevna obuka „Fireguard”

U okviru međunarodnog projekta „Fireguard”, čiji je cilj unapređenje prevencije i upravljanja rizicima od požara u zaštićenim područjima, u Deliblatskoj peščari održana je druga po redu trodnevna obuka za jačanje kapaciteta i prekogranične saradnje Srbije i Rumunije, prenosi RTV Pančevo.

Edukacija i praktična primena

Obuku su pratili učenici iz opštine Kornereva (Rumunija) i studenti Fakulteta bezbednosti iz Beograda. Ivana Vasić iz JP „Vojvodinašume” istakla je da je fokus projekta na poboljšanju koordinacije i efikasnosti reagovanja u kriznim situacijama, prilagođavajući međunarodna rešenja specifičnim potrebama naših ugroženih prirodnih područja.

Dinamičan trodnevni program:

Prvi dan: Demonstracija najsavremenije nabavljene opreme i obuka za njenu pravilnu upotrebu.

Drugi dan: Fokus na korišćenju vode iz različitih vodozahvata, pod vođstvom profesorke Barbare Vidaković Ristić sa Akademije Politehnika.

Treći dan: Velika simulacija požara niskog rastinja i trave. Radomir Aritonović, predsednik Gradskog vatrogasnog saveza Pančevo, objasnio je da su tom prilikom prikazane metode izolovanja vatrene stihije i različiti postupci gašenja.

Jačanje dobrovoljnih društava

Viši vatrogasni oficir Dejan Đurđević iz DVD-a Pančevo naglasio je da ovakve vežbe direktno jačaju dobrovoljna vatrogasna društva, što je ključno za povećanje bezbednosti u zaštićenim oblastima.

Realizacija projekta „Fireguard”, koji traje do 2026. godine, predstavlja značajan doprinos regionalnoj zaštiti prirode. Cilj je jasna prevencija i ublažavanje posledica požara u Specijalnom rezervatu prirode „Deliblatska peščara” i Nacionalnom parku „Kornereva” u Rumuniji.

